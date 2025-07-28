28.07.2025 | 10:47

Подпалвачите от Велико Търново и Сливен отиват на съд за тероризъм

Мъжът, който нарочно запали пожара в старата столица, е с две присъди

Съдят за тероризъм двамата задържани за умишлени палежи у нас. Те са криминално проявени, като единият е заподозрян за възникването на пожара във Велико Търново, а другият подпалил тревни площи в Сливен.

„Деянието е преквалифицирано от „палеж” в престъпление по Глава първа по Наказателния кодекс”, уточниха от МВР.

Мъжът, който нарочно запали пожара във Велико Търново, е с две присъди. Те са за противообществени прояви и притежание на наркотици. В неделя огън обхвана два квартала на старопрестолния град – „Бузлуджа“ и „Чолаковци“, а общински камери запечатаха момента, в който двама мъже минават по алея във Велико Търново, а единият от тях на няколко пъти опитва да подпали сухи треви, като накрая ги възпламенява.

На брифинг тази сутрин властите съобщиха, че действащите пожари в момента са над 260. Няма опасност за населени места и пострадали. При евакуацията на няколко жители обаче една жена отказала да напусне жилището си и се надишала с вредни газове. Към момента състоянието ѝ е добро, но се намира в болница.

Областният управител на Благоевград Георги Динев обясни по Нова нюз, че ситуацията с пожара край Илинденци остава тежка.

Вятърът през нощта за пореден път смени своята посока – остава много силен, на моменти и бурен. В момента тя е от север на юг и това разраства огъня към землището на Сандански, накъдето са насочени всички противопожарни екипи, разположени на терен. Категорично няма опасност за населените места. Най-близкото е село Плоски, но огънят гори на голямо разстояние от него. При най-малка опасност ще активираме BG-ALERT. Над 200 души са на място с повече от 25 пожарни автомобила, 60 доброволци и още толкова горски служители. 4 хеликоптера скоро ще пристигнат, за да ограничим и угасим върховия пожар. Най-големият проблем е, че вятърът качва огъня на върховете на дърветата, обясни Динев.