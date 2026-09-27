27.09.2026 | 21:31

Последната воля на Доли Партън: Забранила на близките си да я виждат, но допуснала само една жена

Кънтри легендата не искала семейството да я запомни безпомощна, а дългогодишната ѝ гримьорка Черил Ридъл получила специално разрешение да остане до нея

Доли Партън е поискала никой от близките и приятелите ѝ да не я вижда в последните часове от живота ѝ, защото не желаела да остане в паметта им болна и безпомощна, твърдят източници на TMZ, запознати с последните ѝ желания. Кънтри легендата направила само едно необичайно изключение – за дългогодишната си гримьорка и специалист по перуките Черил Ридъл. Причината била напълно в стила на Партън – тя искала дори след смъртта си косата и гримът ѝ да бъдат безупречни. Според хора от обкръжението ѝ певицата смятала, че Ридъл така или иначе ще трябва да я види, за да я подготви, затова приела тя да остане край нея и в последните часове.

Партън почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст след кратка и пазена далеч от обществеността битка с рак. Малко преди кончината си тя ограничила посещенията до абсолютен минимум. Според информацията на TMZ единственият друг човек, който я е видял в деня на смъртта ѝ, бил нейният племенник Брайън Сийвър, който дълги години отговарял за сигурността ѝ. Именно на него певицата предварително възложила и тежката задача да съобщи публично за смъртта ѝ.

В последната им среща Партън отново потвърдила това свое желание, а Сийвър подготвил обръщението още същия ден. След смъртта ѝ той се появи във видео, публикувано в официалните ѝ канали, и съобщи новината на милионите ѝ почитатели. В емоционалното си послание той каза, че Доли вече е „в обятията на Исус“ и със своя покоен съпруг Карл Дийн, родителите си и хората, които е загубила през годините. Сийвър разказа още, че връзката му с леля му започнала десетилетия по-рано, когато като дете пътувал с нея по време на турнета.

Разкритията за последните часове на певицата се появиха в момент, когато около наследството и управлението на имуществото ѝ се разгоря тежък юридически спор. Дългогодишният ѝ мениджър Дани Нозел обвини Брайън Сийвър, че е отправял заплахи и е опитвал чрез натиск да получи пари. В документи, цитирани от TMZ, се твърди, че племенникът се позовавал на опита си в сферата на сигурността, достъпа до оръжия и способността си за насилие. Сийвър категорично отрича думите му да представляват заплахи и настоява, че част от кореспонденцията е извадена от контекст.

„Аз съм кариерен войник и военен изпълнител и сключвам оръжейни сделки за чужди правителства. Аз съм професионалист в областта на сигурността и съм убиец. Въпреки това нищо от написаното в този иск не представлява заплаха и заставам зад повечето от коментарите си“, заяви Сийвър пред TMZ. Той обясни, че е разговарял откровено и емоционално с Нозел, когото смятал за приятел, докато двамата преживявали загубата. По думите му част от най-острите реплики били насочени към бизнес партньори, за които той смятал, че са навредили на Партън.

Спорът вече има и съдебно развитие. На 24 септември съд в Тенеси издаде временна ограничителна заповед срещу Сийвър и неговата охранителна компания. Тя забранява на племенника да се доближава на по-малко от 1000 фута до определени служители, адвокати и бизнес партньори на структурата, управляваща част от делата на Партън, както и да се намесва в бизнес отношенията ѝ. Искането за мярката съдържа обвинения за заплахи, тормоз и сплашване, които Сийвър оспорва.

Само дни преди това той и компаниите му били освободени от дългогодишната си роля по охрана на имотите на певицата. Писмото за прекратяване на договора нареждало на екипите му незабавно да напуснат обектите, а нова охрана била осигурена за основния дом на Партън в Нашвил, нейния музей, складове и други имоти. Документът посочва, че решението е взето за защита на тръста и неговите бенефициенти, като личният интерес на Сийвър в тръста не е прекратен. Самият той и хората около него определиха смяната като неочаквана и необяснена.

Сестрите на Доли Партън междувременно се опитаха да разграничат семейните отношения от юридическия конфликт. Фрида Партън заяви, че в семейството няма спор за наследството и че близките не воюват помежду си, а Стела Партън също подчерта, че роднините продължават да поддържат контакт. Така публичният конфликт остава съсредоточен основно около бившия началник на охраната, мениджърския екип и структурите, които след смъртта на певицата управляват нейните бизнес интереси.

Почитта към Партън в същото време продължава далеч извън семейния спор. На наградите „Еми“ Рийба Макинтайър изпълни „Appalachian Memories“ в памет на своята приятелка, а актрисата Сали Фийлд говори за добротата, хумора и благотворителната дейност на певицата. Партън остави след себе си не само десетилетия музика, но и мащабна филантропска дейност, сред която световноизвестната програма Imagination Library.

Нашвил също започна процедура, с която името на певицата да остане трайно свързано с града. На 11 септември бордът на Metropolitan Nashville Airport Authority гласува единодушно с 6 гласа „за“ да започне процес по промяна на името на международното летище в чест на Доли Партън. Окончателното наименование все още не е определено, като летищните власти подчертават, че предстои процедура с няколко етапа. Решението идва като признание за влиянието на Партън върху музиката, туризма, благотворителността и международния образ на Тенеси.