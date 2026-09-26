26.09.2026 | 20:38

Шедьовър на пътното строителство! Селски път осъмна с нова потресаваща маркировка (снимки, видео)

Докато кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов, откъдето са снимките, върви право напред към президентския пост, една осева линия все още се опитва да намери правилната посока

Снимки на прясно положена пътна маркировка върху видимо амортизирана и напукана пътна настилка предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. На кадрите се вижда пътят, водещ от село Гара Елин Пелин към село Лесново, който е с множество пукнатини, кръпки и неравности, но пък е нанесена чисто нова боя. По принцип се води осева линия, но е толкова крива, че трудно бихме могли да наречем ос, още по-малко линия.

„Изключителни професионалисти“, „Шедьовър на пътното инженерство!“ и „Ама това е творба!“ са част от реакциите под публикацията. Друг потребител иронично предполага, че работниците „са избягвали дупките с машината, докато боядисват“.

Сред коментарите има и призив снимките да бъдат изпратени като официален писмен сигнал до Община Елин Пелин, за да бъде извършена проверка.

Припомняме, че кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов официално се включи в президентската надпревара. И докато Симеонов, известен със забраната си на Хелоуин, върви право напред към президентския пост, една осева линия все още се опитва да намери правилната посока. А ако някой ден президентската кампания стигне до въпроса „Кой е правилният път за България?“, Елин Пелин вече има готов визуален материал за илюстрация.

Кой носи отговорност?

По Закона за пътищата общинските пътища се управляват от кметовете на съответните общини, като управлението включва планирането, ремонта и поддържането им. За републиканските пътища отговорността за управлението е на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На територията на община Елин Пелин има както общински, така и републикански пътища, поради което само по снимките не може категорично да се каже коя институция отговаря за конкретната отсечка. Самата община посочва, че има общинска пътна мрежа и дейности по поддръжка на уличната и пътната инфраструктура. На територията на община Елин Пелин има както общински, така и републикански пътища, поради което само по снимките не може категорично да се каже коя институция отговаря за конкретната отсечка. Самата община посочва, че има общинска пътна мрежа и дейности по поддръжка на уличната и пътната инфраструктура.

Затова ключовите въпроси са кой е възложил полагането на маркировката, на какъв път е нанесена тя, кой е изпълнителят и извършен ли е приемателен контрол на работата.

Към момента снимките и коментарите сами по себе си не доказват нарушение, злоупотреба с публични средства или конкретна вина на определено лице. Те обаче поставят основателен обществен въпрос: защо се полага нова маркировка върху пътна настилка, която би трябвало да се подмени, а не боядисва?