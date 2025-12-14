14.12.2025 | 15:37

ПП-ДБ настоява изборите да са през март, за да няма сняг и преспи по улиците

Поехме си отговорността за Сглобката, смята Божидар Божанов

ПП-ДБ ще настоява предсрочните парламентарни избори да са през втората половина на март, когато денят бил по-дълъг и нямало да има сняг. Това съобщи съпредседателят Божидар Божанов пред БНР. По думите му ПП-ДБ не биха работили с ГЕРБ в следващия парламент. Не биха си сътрудничили и сега. Самият той смята, че настоящия НС рябва да се разпусне час по-скоро, но преди това да вземат няколко важни решение. Едно от тях било връщането на машинното гласуване.

„Управляващите счупиха цялото доверие в обществото. Това се видя на улицата. Решението е избори“, подчерта съпредседателят на „Да, България“

По-правилното е, когато няма мнозинство около правителство, да бъде приет удължителен бюджет, посочи Божанов.

И да се отиде на избори, където ново правителство, с нова политика по отношение на бюджета, да предложи редовен. Миналата година бяхме в същата ситуация. Бюджет беше приет през март. Не мисля, че може да проектираме криза върху това, че няма да имаме бюджет. Ще влезем в еврозоната по този начин и това няма да бъде проблем“, добави Божанов.

Съпредседателят на „Да, България“, която в момента е част от коалицията ПП-ДБ, обясни, че основната задача пред формацията му на следващите избори ще бъде да търси подкрепата на всеки български гражданин, който е бил на площадите, за да протестира.

„Има мнозинство в българското общество, което иска този модел на завладяна държава да спре. Ние ще търсим такова мнозинство“, коментира той.

Нашата цел е на изборите да бъдем първа политическа сила, заяви Божанов.

„Да стигнем до ситуация, в която могат да се правят реформи, но без значителни компромиси. Това изисква 121 гласа. Призоваваме българските граждани да ни дадат такъв мандат“.

Той отбеляза в предаването „Неделя 150“, че е важно гражданите да си припомнят с каква цел ДБ са седнали на масата на преговорите с ГЕРБ в този парламент.

„Влязохме със същата цел, с която хората излязоха на улиците – да изолираме този модел. Отидохме с 30 страници антикорупционна програма. Това беше пореден опит да се направи изолация на Пеевски и Борисов избра страна. Решението е негово“, коментира съпредседателят на „Да, България“.

Пеевски делигитимира всяко нещо, до което дори се допре, подчерта Божанов.

„Сглобката не зависеше от гласовете на Пеевски, но изгубихме 300 хиляди избиратели. Имаше подадени остваки при нас, т.е. пое се отговорност. Каузата, която имахме тогава, е непроменена – върховенство на закона. И промените в глава „Съдебна власт“ в Конституцията постигнаха това. Пеевски започна да губи влияние, благодарение на промените в Конституцията, които той подкрепи. Понякога дори страдаме от тази праволинейност- че казваме точно това, което правим“.

Той посочи, че формацията му ще се яви на консултациите при президента, но ги приема само като формална част от конституционната процедура.

„В този парламент няма как да се случи управление. Ще му кажем, че ние няма да опитваме да реализираме мандат и че нямаме проблем с това изборите да са във всеки един момент, но може би е по-добре да не бъдат в най-тежката зима“, заяви политикът.

Партията му не очаква да бъде поканена на разговори от ГЕРБ в този парламент, каза още Божанов.

Той подчерта, че е изключително важно машините за гласуване да бъдат върнати в оригиналния им вид.

„Това гарантира елиминиране на повечето от пороците на изборния процес. Още в началото на следващата седмица ще внесем изменения в Изборния кодекс“, коментира Божидар Божанов.

От министъра на вътрешните работи зависи да има честни избори, напомни Божанов.