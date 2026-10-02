02.10.2026 | 9:20

Пред ядрена война ли сме? Путин заплаши: Ще използваме всякакви оръжия при атака срещу Калининград

Москва допуска и ядрен отговор при опит за блокада на руския анклав, а НАТО определя подобна реторика като безотговорна

Русия е готова да използва всички оръжия, с които разполага, ако нейна територия, включително Калининград, бъде атакувана, предупреди президентът Владимир Путин. Изявлението му беше направено по време на форума „Валдай“ вчера и идва на фона на рязко повишено напрежение между Москва и НАТО в Балтийския регион.

Според Reuters Путин е заявил, че Русия няма намерение да напада европейски държави, но ще отговори с целия си наличен арсенал, ако бъде атакувана. Агенцията отбелязва, че това включва и възможността за използване на ядрено оръжие при сценарий, който Москва възприеме като заплаха за териториалната си цялост.

Предупреждението на Путин идва само ден след като Москва изпрати до НАТО дипломатически документ с още по-категоричен сигнал. Reuters съобщи, че в текста се посочва, че Русия заявява готовност да прибегне до ядрено оръжие, ако Алиансът се опита да изолира или блокира Калининград. Според документа, с който агенцията се е запознала, Москва обвинява НАТО, че следва „опасен и безразсъден курс“, който увеличава риска от пряк военен сблъсък. Подобна информация беше потвърдена и от Associated Press, която съобщи, че Русия предупреждава за ядрен отговор при опит Калининград да бъде отрязан от останалата част на страната.

Калининград е руски анклав на Балтийско море, разположен между Полша и Литва, и има особено стратегическо значение за Москва. Според Reuters регионът е силно милитаризиран и в него са разположени ракетни и военноморски сили, включително системи, способни да носят ядрени бойни глави. Географската му изолация обаче го превръща и в една от най-уязвимите точки при евентуална криза между Русия и НАТО.

Associated Press посочва, че Москва твърди, че разполага с данни за възможни сценарии, при които НАТО може да се опита да наложи въздушна или морска блокада на Калининград. Алиансът категорично отхвърля подобни твърдения. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът не вижда непосредствена заплаха за своя територия и че действията му в Балтийския регион са отбранителни. Reuters цитира Рюте, според когото НАТО няма намерение да заплашва руска територия и няма да се поддава на ядрен натиск.

Путин използва речта си и за по-широко предупреждение към западните държави. Според Reuters той е заявил, че светът преминава през опасен период и че продължаващата ескалация може да доведе до катастрофални последици. Руският президент повтори тезата си, че Москва не търси пряк конфликт с Европа, но ще реагира, ако възприеме действията на НАТО като заплаха. Същевременно той обвини Запада, че чрез военната подкрепа за Украйна и засиленото присъствие в Балтика увеличава риска от директна конфронтация.

НАТО определя ядрената реторика на Москва като опасна и безотговорна. Според Associated Press Алиансът е заявил, че не подготвя блокада на Калининград и че военните учения в региона имат отбранителен характер. Напрежението обаче се увеличава на фона на засилената активност на НАТО около Балтийско море, войната в Украйна и взаимните обвинения в саботажи, хибридни операции и подготовка за по-широк военен сблъсък.

Калининград от години е сред най-чувствителните точки в отношенията между Русия и НАТО. Регионът е дом на руския Балтийски флот и на ракетни комплекси „Искандер“, които могат да носят както конвенционални, така и ядрени бойни глави. Именно затова всяко военно напрежение около анклава се разглежда като особено рисково, тъй като евентуален инцидент може бързо да прерасне от регионална криза в пряк сблъсък между ядрени сили.