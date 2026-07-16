16.07.2026 | 21:43

Предсрочни избори в Горна Оряховица, човекът на Пеевски загуби кметския пост

ВАС уличи Николай Рашков в конфликт на интереси. Той няма да има право да се кандидатира на предстоящия частичен вот

Върховният административен съд потвърди днес решението на Административен съд – Велико Търново, уличавайки кмета на Горна Оряховица Николай Рашков в конфликт на интереси.

Казусът започна още в първите дни на мандата на Рашков, но вече окончателно приключи.

На ход е Общинската избирателна комисия, която трябва да се събере и да прекрати мандата му. Следващата стъпка е с указ на президента да се насрочат частични избори за кмет на общината. Очаква се вотът да се проведе на 22 октомври, ако от ОИК не протакат процедурата.

Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на частичните избори, но за следващите редовни ще е изтекла наложената двугодишна забрана.

Малко след излизането на решението, Рашков публикува позиция в профила си във Facebook. В нея той посочва, че съдът не е уважил жалбата му срещу решение на вече закритата антикорупционна комисия, която той определя като „политическа бухалка”.

По думите му причината за санкцията се крие в негов подпис под договор, оформен в миналия мандат, „по разпореждане на тогавашния Общински съвет и след заповед на самия предишен кмет Добромир Добрев”. Рашков обяснява, че става въпрос за продажба на общински парцел след явен търг, спечелен от бившата му компания, управлявана понастоящем от неговата майка.

Той твърди, че е бил уверен от тогавашните общински юристи да подпише финалния договор, тъй като съдът е разпоредил финализиране на търга, а той все още не е имал назначени заместник-кметове. Според него с този подпис общината е получила над 600 хиляди лева, с които бързо е успяла да покрие част от огромните задължения, заварени при встъпването му в длъжност.

Рашков определя ситуацията като житейски крайно несправедлива и добавя, че „все така продължава да стърчи безспорният факт, че не е накърнен обществен интерес”. Той уточни, че ще плати наложената му от комисията глоба в размер на 5000 лева.

През май 2025 г., докато срещу него течеше разследването за конфликт на интереси, Рашков премина към „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски. Той дори присъстваше на заседанията на областната структура във Велико Търново.