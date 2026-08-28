28.08.2026 | 15:34

Премиерът: Отскубнали са елементите на заглушителя

Румен Радев не посмя да каже ясно, че някой е издал операцията на МВР и ДАНС

След като дни наред премиер, ДАНС, МВР и КРС се хвалиха как са заловили мощен заглушител, който повлиял дори на кацащи самолети, Румен Радев подхвана нова версия. Тя идва, след като прокуратурата обяви, че има доказателства за заглушаване, но няма открит заглушител.

„Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство – не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно да бъдат намерени“, коментира в Струмяни Радев.

„Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива на МВР и службите. Тече паралелен процес – единият е борба с тази организирана престъпност, а другият е борба вътре в МВР и в службите“, обяви Радев в отговор на журналистически въпрос дали според него някой е предупредил извършителите и така е дал възможност устройството да бъде премахнато в последния момент. Попитан директно дали подозира човек отвътре, който е предупредил извършителите, Радев беше категоричен: „Не мога нещо да кажа.“