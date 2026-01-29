29.01.2026 | 22:02

Прецедент: Лидерът на БСП няма да се кандидатира за депутат

Атанас Зафиров: Ще е много страшно, ако БСП не влезе в парламента

Лидерът на БСП Атанас Зафиров няма да участва в депутатските листи на левицата, заяви самият той в интервю за БНТ.

„Няма да участвам в битката за парламента. БСП трябва да отвори листите си за млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото. Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи“, заяви той.

По думите му трябва да се даде път на хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност. „Аз ще се отдам на активна дейност със структурите“, допълни Зафиров. И се зарече, че БСП ще бъде в следващия парламент. „Давам дума, че БСП ще влезе в НС“, каза председателят на БСП, след като не един и двама социалисти, а и анализатори се съмняват, че партията ще успее да прекрачат прага на новия парламент. И коментира, че към момента за левицата Румен Радев се явява опонент.

Зафиров потвърди, че няма да подаде оставка въпреки вътрешнопартийните критики и искания за смяната му след падането на правителството.

„Това означава да извърша предателство спрямо всички тези хора, с които една година се опитваме да изправим БСП на крака“, коментира той. „Виждам опасни тенденции, като опит да се отрече моето участие в това правителство. Оставка няма да подам. Конгрес ще има и ако това ръководство не е направило БСП парламентарна сила“, коментира Зафиров.

Като своя грешка определи недовършването на работата по укрепването на структурите в страната. Зафиров призна, че се е опитал да бъде „председателя-обединител“, като го определи като друга своя грешка, защото е допуснал в Изпълнителното бюро да влязат хора, които се опитват да му стоварят несъществуваща вина.

„Моята оставка я поставих на разглеждане още в първия ден, но тези, които сега я искат, гласуваха единодушно срещу нея“, обясни той за решението на изпълнителното бюро.

„Виждам опасни тенденции, като опит да се отрече моето участие в това правителство. Оставка няма да подам. Конгрес ще има и ако това ръководство не е направило БСП парламентарна сила“, каза той.

Зафиров определи решението на Националния съвет за свикване на Конгрес с единствена точка „смяна на председателя“ като елитарно и противоречиво. „От една страна дава положителна оценка за участието ни в управлението, а от друга свиква Конгрес с една единствена точка – смяна на председателя. Това решение е дълбоко необяснимо.“

Председателят на БСП настоява конгресът да се проведе след изборите, а не преди тях, за да не бъде партията вкарана във вътрешна война. „Вкарването на БСП в този момент в убийствена вътрешна война е път за никъде.“, смята Зафиров.

Той предупреди, че отричането на участието във властта би било „груба и предателска грешка“, която може да вкара БСП в дългогодишна изолация. „По този начин БСП ще бъде вкарана в един коловоз, от който после няма десетки години излизане“, заяви Зафиров.

Лидерът на партията съобщи, че към момента има 11 кандидати за председател на БСП, които ще се борят на предстоящия конгрес на столетницата.

До момента официално заяви намерението си Крум Зарков, но се очаква още кандидати да бъдат лидерът на столичните социалисти Иван Таков, както и председателят на младежката организация на БСП Габриел Вълков. През уикенда социалистите се събират на пленум преди конгреса, за да гласуват дневния ред на форума, фокусиран основно върху смяната на лидера.