20.04.2026 | 10:46

При 91.68% протоколи: Тежък разгром за Борисов в Пловдив, остава трети

В Пловдив "Сияние" прескача 4-процентовата бариера

Партията на Бойко Борисов претърпява тежък разгром в бастиона си Пловдив, където кметът Костадин Димитров е кадър на ГЕРБ.

При 99,95% обработени протоколи от Централната избирателна комисия (ЦИК) първа в града под тепетата се нарежда формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ набира 46,2%, а втора е „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

ГЕРБ-СДС остава трета с едва 13,1%. Четвърта е партия „Възраждане“ с 4,7%, а след това „Сияние“ се нарежда 4,2%.

Резултат на „ДПС-Ново начало“ в Пловдив-града е поразително нисък – 1%.