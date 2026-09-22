22.09.2026 | 22:23

Прогнозите за балотаж между Йотова и кандидата на „Възраждане“ са повече от съмнителни

Андрей Гюров има три пъти по-голямо твърдо ядро от партията на Костадин Костадинов

Една от тезите, проповядвани по телевизията от т.нар. говорещи глави, които обслужват Румен Радев, е тази, че е напълно възможно на балотаж да се явят Илияна Йотова и кандидатът на „Възраждане“. Според това твърдение номинацията на партията с лидер Костадин Костадинов е възможно да измести от балотажа Андрей Гюров, който се подкрепя от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Резултатите на първия тур на президентските избори до голяма степен зависят от чисто партийния вот. Отправна точка за тези резултати биха могли да бъдат парламентарните избори, още повече че специално сега вотът за народно събрание бе само преди няколко месеца.

Партийният вот се състои от твърдо ядро, което се опитва да събере възможно най-голяма периферия. Каква периферия ще събере Андрей Гюров и каква кандидатът на „Възраждане“ може само да се гадае. Но какви са твърдите ядра, на които те разчитат, е напълно ясно.

На последните парламентарни избори коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ получи 408 846 гласа. А „Възраждане“ събра 137 940 гласа. Това означава, че твърдото ядро на кандидатите на „Възраждане“ е почти три пъти по-малко от това на двойката Андрей Гюров – Георги Кандев.

Не е напълно изключено прогнозите, че на балотаж ще се явят Илияна Йотова и кандидатът на „Възраждане“, да се сбъднат. В нашенската политика всичко е възможно и последните парламентарни избори, на които 1 444 920 избиратели дадоха 131 мандата в парламента на Румен Радев, са ярко доказателство за това.

Но едно е сигурно – кандидатът на „Възраждане“ тръгва от много по-ниска електорална база в сравнение с Гюров. Това прави тези прогнози твърде малко вероятни за сбъдване. Те звучат по-скоро като мечти на говорещите глави, които обслужват настоящата власт.

Любен Обретенов, ClubZ