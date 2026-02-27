27.02.2026 | 21:35

Прокуратурата иска още експертизи на телата на Калушев и двете момчета, открити на „Околчица“

Причината е, че само така ще се установи точният час на смъртта, според разследващите

Допълнителни експертизи е поискала прокуратурата на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния А.М, чиито трупове бяха открити под връх Околчица. Това съобщи бТВ в петък, позававйки се на свои източници в прокуратурата.

Причината е, че само така ще се установи точният час на смъртта на тримата, чиито тела бяха открити на на 8 февруари. Разследващите са установили, че кемперът, който е тръгнал на 1 февруари от хижа „Петрохан“, където бяха открити мъртви други трима от групата на Калушев, е пристигнал на Околчица същата вечер.

След това кемперът не се е движил, сочат още данните на разследващите.

Допълнителните експертизи са необходими, за да се установи точният час на смъртта на тримата мъже, защото има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.

До изготвянето им телата не могат да бъдат освободени, уточняват от прокуратурата.

По-рано през деня Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, разказа, че от прокуратурата не разрешават на близките му нито да го погребат, нито да видят тялото му.

Разследващите смятат, че в кемпера са извършени две убийства и самоубийство като внушението е, че Калушев е стрелял по младите си последователи, без това да е било заявено официално. Останалите трима от групата на Калушев – Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев бяха открити мъртви в хижа „Петрохан“. Разследващите смятат, че те са се самоубили. Асенова разказва, че отишла до Съдебна медицина във Враца, където се е опитала да подаде молба за незабавно уведомяване при освобождаване на тялото. От службата първоначално не искали да приемат молбата ѝ, но после я входирали.

Било ѝ обяснено, че експертизата на сина ѝ е готова и пратена на прокуратурата. На самата Асенова обаче заключението не било дадено.

Съдебният медик звъннал на наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов по телефона, но той наредил да не дава разрешение Асенова да види тялото. След като не я допуснали да види тялото, майката е отишла в прокуратурата, за да се срещне с прокурор Радойнов. Оказало се, че той не е в прокуратурата. Нямало го нито местния шеф Владимир Сираков, нито заместника му Владимир Дилков. В крайна сметка Асенова и адвокатката ѝ били приети от дежурния прокурор Ивайло Хайтов, който според тях се държал грубо и им крещял. Казал на майката, че ако бъде допусната да види тялото, това може да замърси разследването.

Потвърдил, че вчера е получена експертизата от Съдебна медицина, но още не я били прочели и можело да наредят повторни действия, а ако междувременно майката види тялото, това може да компрометира разследването.