30.09.2026 | 21:21

Прокуратурата проверява съдия, крещял брутално на 101-годишния си дядо (видео)

Клипът се споделя масово в социалните мрежи

В градската прокуратура на София е образувана проверка заради видеозапис, в който се вижда, че съдия от районния съд обижда и заплашва 102-годишния си дядо. Видеото се споделя от няколко дни в социалните мрежи. В него се вижда, че внукът се кара на дядо си, защото е направил боклук в дома си и му забранява да обядва.

„Повече няма да обядваш тука! Видя ли те на обяд, изхвърлям всичко с чиниите и посудата през балкона„, крещи младият мъж.

Самоличността на дядото бързо бе установена. Оказа се, че той е известен учен – геодезистът Белчо Бояджиев. Според неофициална информация внукът е съдията Боян Бояджиев, който до 1 юли е бил младш съдоя, а след това е назначен за съдия.

В сряда от градския съд съобщиха, че са получили множество мейли и запитвания заради поведението на магистрата. Затова и председателят Руси Алексиев е поискал от ръководителя на районния съд информация дали са предприети някакви действия. Малко по-късно от прокуратурата съобщиха, че са се самосезирали. Разпоредена е проверка и след това ще се прецени дали има данни за извършено престъпление.

Междувременно в социалните мрежи бяха разпространени кадри от онлайн активността на съдията, от които се вижда, че той се представя като ревностен християнин. Има няколко участия в църковната телевизия и е сред организаторите на похода в защита на традиционното семейство.