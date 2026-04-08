08.04.2026 | 6:02

Прокурор и кандидат-депутат се оказа наглата шофьорка с червения „Мерцедес“

Деница Иванова е първа в листата на БСП в Русе, лично Крум Зарков я представя

Какви хора с какви ценности и отношение към закона са прокурори и кандидат-депутати …

Боян Георгиев сподели запис и история за жена караща в насрещното и заплашваща, че ако не се махне от пътя ѝ ще му съсипе живота защото била прокурор.

Всъщност, става въпрос за Деница Иванова, която освен прокурор е и кандидат на БСП за депутат и водач на листата им в Русе лично представена от Крум Зарков. Същата е работила като прокурор в Пловдив, след което се прехвърля в Елин Пелин и набързо я командироват в София. На тези командировки им се носи славата. Става кандидат за депутат веднага щом отказват да я повишат като прокурор, разкри Боян Юруков.

Според декларациите ѝ Мерцедеса си го е купила през 2024-та за 167 145 лв. от заем. Има обаче само ипотека за 340 хиляди лв., които изглежда са отишли за апартамент от 84 кв.м. в София. За него твърди пък, че го е платила с „дарения“. Няма други заеми та е малко странно от къде на прокурорска заплата си е позволила такава кола.

Изводите какви хора се шляят в прокуратурата и някои кандидат-депутатски листи оставам на вас. Разчитаме на Русе такъв човек с такова отношение към закона и зависимости да не припари до парламента.