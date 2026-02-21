21.02.2026 | 11:15

Прокурор обвини Сарафов в натиск и заплахи, че „ще загуби всичко“

"Джуджетата" ги е страх от светлината"

Доскорошният окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов обвини Борислав Сарафов в упражняване на натиск и изпращане на заплахи срещу него, преди да бъде отстранен с дисциплинарно наказание от ВСС.

Николов обяви Сарафов за човек, който нелегитимно заема функциите на главния прокурор. Висшият съдебен съвет, който го наказва, е „орган с тежко изтекъл мандат“.

„Искам да благодаря на Борислав Сарафов и прокурорската колегия, защото (наказанието) от тези хора е най-големият атестат за моя интегритет и се гордея с това повече от всички награди, които съм получавал в своята кариера“, каза още Владимир Николов пред bTV.

Интервюто на Николов е рядък случай, в който представител на прокуратурата излиза публично да говори срещу ръководството си. Това провокира и реакция от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Това е акт от огромно значение, който ще отбележи началото на промяната в прокуратурата. Няма да е нито бързо, нито лесно, нито можем да знаем какъв точно ще бъде резултатът. Той всъщност зависи от всички нас. Но системата повече няма да бъде същата“, пише Янкулов във Facebook.

Самият Владимир Николов не е случаен кадър в прокуратурата – до месец май 2025 г. той беше председател на съсловната Асоциация на прокурорите, която до преди няколко години редовно подкрепяше Иван Гешев при серия от критични негови прояви.

Според Николов обаче тогава са защитавани „принципни позиции“, а проблемите са се задълбочили в последната година, когато са започнали да се случват неща, които „не бих си представил“.

„Борислав Сарафов прецени, че независима асоциация на прокурорите не му е удобна и пряко в нарушение на разпоредбите се намеси в проведените избори (за председател). Срещу мен бяха изнесени клеветнически гнусни твърдения в жълти медии. Лично на мен ми беше предадено послание чрез колега от Борислав Сарафов, че трябва да се откажа от асоцаицията, за да не загубя всичко„, каза още Владимир Николов.

По думите му – натискът е стигнал до отнемане на служебните автомобили на плевенските прокурори и замяната им с амортизирани коли, както и забрана за участие на районния и окръжния прокурор на вътрешните събрания на колегията.

Владимир Николов твърди още, че дисциплинарното производство срещу него стъпва върху неверни данни за предполагаемо нарушаване на принципа на случайно разпределение на делата в Окръжната прокуратура.

Николов е завел дело, с което обжалва това решение.

На въпросите на Цветанка Ризова, свързани с близостта му в миналото с Иван Гешев, той прехвърли фокуса върху Сарафов:

„Сарафов в последните месеци и година от периода, в който Иван Гешев беше главен прокурор, беше най-близкият човек до него“, каза още той.

„Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това“, каза още той.