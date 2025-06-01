01.06.2025 | 19:10
ПСЖ разгроми Интер и спечели Шампионската лига
Финалният мач се игра в Мюнхен
Пари Сен Жермен разби Интер (Милано) с 5:0 и спечели Шампионската лига. Финалният мач се игра в Мюнхен, като френският тим не остави никакви съмнения в превъзходството си.
19-годишният Дезире Дуе изигра много силен мач, като само за 60 минути на терена вкара два гола и подаде за още един. Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и резервата Сени Маюлу оформиха разгрома.
Това бе вторият път в историята на Шампионската лига, в който тимове от Франция и Италия се срещнаха на финала, след като преди 32 години Марсилия надви Милан, за да стане единственият тим от Франция, печелил трофея.
Испанският треньор на ПСЖ Луис Енрике записа името си в историята на футбола, след като изведе Пари Сен Жермен не само до първата им Шампионска лига, но и до първи требъл – три спечелени трофея в рамките на един сезон.
Енрике стана и едва вторият треньор, който печели континенталния требъл с два различни клуба. През 2015-а той записа това постижение с Барселона. Този забележителен резултат поставя Енрике редом с друг знаменит испанец Пеп Гуардиола, който преди това си осигури требъл с Барселона, но също така има и с Манчестър Сити.
Статистика:
Голмайстори: 1:0 Ашраф Хакими 12, 2:0 Дезире Дуе 20, 3:0 Дезире Дуе 63, 4:0 Хвича Кварацхелия 73, 5:0 Сени Маюлу 87
жълти картони: Дезире Дуе (Пари Сен Жермен), Никола Залевски, Симоне Индзаги –
треньор, Маркюс Тюрам, Франческо Ачерби (Интер)
Главен съдия: Ищван Ковач (Румъния)
Стадион „Алианц Арена“: 75 024 зрители
Състави:
Пари Сен Жермен: Джанлуиджи Донарума, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вилиан Пачо, Нуно Мендеш (78 – Люка Ернандес), Жоао Невеш (84 – Уорен Заир-Емери), Витиня, Фабиан Руис (84 – Сени Маюлу), Дезире Дуе (67 – Брадли Баркола), Хвича Кварацхелия (84 – Гонсало Рамош), Усман Дембеле
Интер (Милано): Ян Зомер, Бенжамен Павар (54 – Ян-Аурел Бисек, 62 – Матео Дармиан), Франческо Ачерби, Алесандро Бастони, Дензел Дъмфрийс, Николо Барела, Хакан Чалханоглу (70 – Кристиан Аслани), Хенрих Мхитарян (62 – Карлуш Аугусто), Федерико Димарко (54 – Никола Залевски), Лаутаро Мартинес, Маркюс Тюрам.
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