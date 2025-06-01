01.06.2025 | 19:10

ПСЖ разгроми Интер и спечели Шампионската лига

Финалният мач се игра в Мюнхен

Пари Сен Жермен разби Интер (Милано) с 5:0 и спечели Шампионската лига. Финалният мач се игра в Мюнхен, като френският тим не остави никакви съмнения в превъзходството си.

19-годишният Дезире Дуе изигра много силен мач, като само за 60 минути на терена вкара два гола и подаде за още един. Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и резервата Сени Маюлу оформиха разгрома.