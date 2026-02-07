07.02.2026 | 11:17

Пускането на Брендо на свобода е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата

Следващата седмица делото ще се гледа в Софийския градски съд

Предсрочното пускане на сочения крал на кокаина Евелин Банев-Брендо от затвора е в пълен ход. Заместникът на отстрания директор на софийския затвор Росен Димчев не е спрял процедурата. Това означава, че следващата седмица делото ще се гледа в СГС и реално Брендо може да излезе на свобода по-рано от предвиденото, съобщи телевизия Евроком.

Припомняме, че директорът на затвора Борислав Чорбански изненадващо поиска от съда да пусне предсрочно Евелин Банев. Според източници от екипа му, до този момент Чорбански не е правил подобни жестове към други обитатели на пандиза. В деня, в който предлага Брендо да си тръгне защото се е поправил, прави същото и за друг затворник – възрастен мъж. Мистерия е дали двете молби са пуснати умишлено едновременно, за да не будят подозрение, че има нещо „гнило“.

Любопитно е поведението на правосъдния министър Георги Георгиев, който след като излезе новината за Брендо, светкавично реагира и отстрани Чорбански. От министъра стана ясно, че нито той, нито шефът на „Главна дирекция изпълнение на наказанията“ са знаел за инициативата на Борислав Чорбански. Възложи и допълнителна проверка.

Голямата вътросителна е защо, ако Георги Георгиев и ръководителят на ГДИН намират за „съмнително“ или „странно“ предложението на административния ръководител на затвора, не спират процедурата по освобождаването на Ивелин Банев? И защо временният началник Росен Димчев не я стопира поне до приключване на проверката?! В противен случай действията им, или по-скоро бездействието им, навеждат на мисълта, че правосъдният министър – активен кадър на ГЕРБ, е действал формално. По всичко личи, че процедурата по пускането на Брендо ще изпревари резултата от проверката.

Уточняваме, че прокурорът, който е готвел да даде отрицателно становище на съдебното заседание, вече е повишен и пратен в по-висшестояща прокуратура. Така остава загадка какво ще реши новият държавен обвинител. Съдията, който ще вземе крайното решение е Стоян Михов. Той е командирован от районния съд в СГС.