12.07.2026 | 10:16
Пуснаха двама от БГ шпионите в Англия!
Ваня Габерова и Иван Стоянов са били депортирани. Христо Грозев пак се притесни от Путин

Двама от шестимата българи, осъдени във Великобритания за шпионаж в полза на Русия, са освободени от затвора и депортирани, съобщи Дейли Експрес. Освободените са козметичката Ваня Габерова и Иван Стоянов, допълва изданието.

Те лежаха само година зад решетките, след като съдът в Олд Бейли осъди нашенката на 6 години затвор, а Стоянов – на 5 г.

Арести

Петима от групата бяха арестувани през 2023 г., а шестият година по-късно. Миналата година пък Орлин Русев, Бисер Джамбазов, Катрин Иванова, Ваня Габерова, Тихомир Иванчев и Иван Стоянов бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия. Шестимата отнесоха от 5 до 10,8 години затвор за това, че от 2020 до 2023 г. са събирали информация в рамките на 6 операции. Придобитата информация била предавана на сочения за руски агент Ян Марсалек.

За шеф на шпионската клетка английското разследване сочи Орлин Русев, който спускал задачите на Джамбазов, а той от своя страна ги разпределял надолу по веригата. Най-тежката присъда от 10 години и 8 месеца получи Орлин Русев, който бе определен от съда като организатор на шпионската клетка. Като следващия в йерархията съдът посочи Бисер Джамбазов. Той получи присъда от 10 години и 2 месеца затвор. И двамата признаха вината си още в началото на процеса. Катрин Иванова бе осъдена на 9 години и 8 месеца, а Тихомир Иванчев отнесе 8 години затвор. Още миналата година в съда бе съобщено, че след като изтърпят част от наказанията си, нашенците ще бъдат депортирани в България.

Миньони

По време на разследването стана ясно, че нашенците разполагали с внушителна техника. В жилището на Русев били открити 11 дрона, множество телефони и СИМ карти, шпионска техника – най-скъпата и внушителна е кетчър, който прихващал разговорите по телефон от разстояние, камери, скрити в бижута и аксесоари, както и в плюшени играчки Миньони. Така на нашенците им излезе и прозвището бандата на Миньоните. Сред мишените на шпионите били журналистите Христо Грозев и Роман Доброхотов, както и американска база в Щутгарт, където се обучавали украински части. „Ще ми се някой да беше информирал мишените“, коментира Грозев новината за освободените шпиони, цитиран от изданието.

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