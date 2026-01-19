19.01.2026 | 16:01

Путин се потопи в ледена дупка на Богоявление

На 19 януари Руската православна църква чества Богоявление или Теофания

Президентът на Руската федерация Владимир Путин по традиция участва в богоявленското къпане, което ежегодно се провежда в Русия в нощта на 18 срещу 19 януари по повод празника Богоявление Господне. Потапянето в ледена вода е утвърден народен обичай, който символизира кръщението на Исус Христос в река Йордан, предава news.mail.ru.

По повод празника в православните храмове в цялата страна се отслужват тържествени литургии и обредът Голям водосвет, след който вярващите се нареждат на дълги опашки, за да вземат светена вода. В езера, реки и водоеми се оформят специални ледени отвори, където желаещите могат да се потопят.

По време на празничната служба в Богоявленския събор в Москва патриархът на Москва и на цяла Русия Кирил определи Владимир Путин като „истински православен лидер“.

„Стигнахме до време, когато начело на нашата държава стои истински православен лидер – не по протокол, а по убеждение – Владимир Владимирович“, заяви патриарх Кирил след литургията, цитиран от руски медии. По думите му това е „свидетелство за Божие чудо, случило се по молитвите на светците“.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Путин е отбелязал празника по традиционния начин.

„Владимир Путин, както всяка година, се потопи във водата. Богоявление е голям празник за него, както и за всички православни християни в Кремъл. Това е дълбоко личен избор“, заяви Песков пред журналисти, съобщи ТАСС.

За 73-годишния президент богоявленското къпане не е демонстрация на физическа издръжливост, а израз на уважение към културната и християнската традиция. Путин е известен като религиозен човек и поддържа добра физическа форма, което му позволява да участва в подобни обичаи без риск за здравето си, отбелязва news.mail.ru.

През 2018 г. Кремъл за първи път официално съобщи за участието на руския лидер в леденото къпане. Тогава Путин се потопи в езерото Селигер по време на посещение в Нилово-Столобенския манастир, а в следващите години участва в обреда край река Йордан близо до Москва.

Руската православна църква подчертава, че ледените бани са народна традиция, а не задължителен религиозен ритуал, но ги приема с благосклонност. На самия празник духовниците извършват Големия водосвет два пъти, а вярващите пазят светената вода като духовна реликва през цялата година.