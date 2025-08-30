30.08.2025 | 15:45

Радев отряза Деньо (на Пеевски) за шеф на ДАНС

Нека ме чуят ясно - няма да стане, категоричен бе президентът

Президентът Румен Радев обяви, че не смята да подписва предложения му указ за нов председател на ДАНС. Държавният глава не спомена името на номинирания от правителството, но свърза предложението с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, въпреки че и него не назова директно.

Санкционирани за корупция политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат институцията в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която искат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, заяви Радев пред БНТ. И това всъщност бе отговорът му на изпратеното от правителството предложение за председател на ДАНС.

Преди три месеца президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Пламен Тончев като шеф на ДАНС. Това стана, след като Тончев бе избран за председател на Комисията по досиетата, което си беше понижение и се оценяваше като махане на човека на Радев в ДАНС. За и. ф. председател на ДАНС бе определен зам. председателят Деньо Денев.

Вчера депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи, че ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Мирчев допълни, че е съставен списък с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани. В последните дни почти едновременно бяха пенсионирани шефовете на специалната служба в Пловдив и Варна. ДАНС пък пусна за обществено обсъждане промени в наредба, които да й позволят да назначи бързо много нови хора.

Извън това Румен Радев обясни, че съвсем скоро ще издаде укази за всички посланически назначения, които вече били съгласувани. Президентът дори се оплака, че по темата се разпространява дезинформация.

„Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена“, каза още държавният глава, отново намеквайки дебело за евентуален следващ политически проект.

А по адрес на кабинета на премиера Росен Желязков коментира: „Няма да допусна и управляващите да оправдават пропуските в действията си с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на неговата работа и неговата политическа безпристрастност е изцяло на правителството.“

Президентът говори в Шумен, където участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика.