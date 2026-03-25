25.03.2026 | 11:18

Радев: Трябва да изхвърлим модела „Пеевски-Борисов“ от властта. Това е решаващо за бъдещето на България

"Трябва най-сетне да сложим край на тази арогантност в българската политика"

Решаващата за бъдещето на България кауза е да изхвърлим на парламентарните избори модела „Пеевски-Борисов“ от властта, да му отрежем достъпа до публичен ресурс и да спрем кражбите. За постигането на тази кауза днес отново искам доверието на българите.

Трябва да поправим ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но веднага се съюзиха с него. Които го легитимираха и му поднесоха властта на тепсия и убиха по този начин надеждата на всички ни, че може да има реална промяна, принципи и морал в политиката.

Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото пак продължава да я държи чрез „домовата книга“, която въведоха по отношение на служебното правителство.

Трябва най-сетне да сложим край на тази арогантност в българската политика. За първи път от много години имаме реалната възможност да променим България. Срещите ни с хората в цялата страна показват, че „Прогресивна България“ ще победи на тези избори, но въпросът е с колко. Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред.