29.03.2026 | 19:59

Радев връща дарението от 20 000 евро, свързано с хора на Пеевски

„Ние работим честно“, заяви Гълъб Донев

„Ако се докажат хора с неморални подбуди, разбра се, ще се върнат тези дарения, защото ние такива дарения не желаем. Ние работим честно“. Това заяви пред bTV бившият служебен премиер Гълъб Донев, който сега е кандидат за депутат от „Прогресивна България“ около доскорошния президент Румен Радев.

Коментарът му дойде след въпрос на водещият по повод информацията на BIRD, която по-рано и лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев цитира в студиото, че „най-голямото до момента дарение за „Прогресивна България“ е 20 000 евро и идва от джоба на политик от партията на Делян Пеевски“.

До 26 март за приходите на партиите и коалициите са дарени общо 190 833 евро, сочи анализ на Института за развитие на публичната среда на база данни от Сметната палата. Почти всички набрани средства (148 516 евро) са за „Прогресивна България“ – формацията, с която Радев ще се яви на изборите.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев е разпознаван от хората като алтернатива на модела на управление, а не като негово продължение. Това заявиха Гълъб Донев и бившият регионален министър Иван Шишков.

Според Донев хората виждат в Радев „смел политик“, който задава посоката за разграждане на сегашния модел на управление.

„Хората припознават Румен Радев като водача, като лидера, който се явява алтернатива на това статукво“, каза той.

Донев, който е водач на листата в Пазарджик, заяви, че на терен усеща силно натрупано недоволство. По думите му хората в региона са уморени от купения вот, страха и неизпълнените обещания.

„Хората започнаха да казват: стига вече. Ние не искаме това статукво да продължава“, посочи той.

Донев заяви, че в района вече има сигнали за предизборни практики с пари и обещания за подкрепа, а според него това показва колко дълбоко е вкоренен моделът, срещу който формацията му се изправя.

Иван Шишков, водач на листата във Враца, заяви, че проблемът не е само в отделни политически фигури, а в начина, по който е устроена властта.

„Олигархията не е само имена. Тя е механизъм. Това е зависимост между икономическата власт и политическата власт“, каза той.

Според него именно това срастване създава условия за корупция и за източване на публични средства, включително в инфраструктурни проекти.

Той постави акцент върху строителството на магистрали и заяви, че „Хемус“ е пример за „пътя на грабежа“, а без реална съдебна реформа този модел не може да бъде прекъснат.

Шишков беше категоричен, че именно около президента Радев е започнала реалната битка с корупционния модел. „Оригиналът, истинският оригинал за борбата с корупцията е президентът Радев. Именно служебните кабинети показаха какво реално се е случвало в държавата и дадоха кураж темите за корупцията да бъдат назовани пряко“, заяви той.