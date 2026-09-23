23.09.2026 | 14:30

Радев за посланика в ОАЕ: Не проверяваме какви фирми имат бащите на дипломатите (видео)

Българските служби работят и по установяването на лица, използвани като посредници, както и на бизнеси, активи, имоти и дейности в чужбина

Премиерът Румен Радев коментира назначенията на български дипломатически представители в Обединените арабски емирства и заяви, че установеното при проверките около посланика ни там е „силно смущаващо“. По думите му обаче при назначенията на посланици не се извършват проверки от типа дали техните родители са имали фирми и с какво са се занимавали.

„Проверки до такава степен кой е баща ти и с какво точно се занимава няма как да се правят. Това, което установихме, наистина е силно смущаващо“, заяви Радев.

Той припомни, че когато е възникнала необходимост от по-активна работа с Обединените арабски емирства, мандатът на българския посланик там вече е бил изтекъл.

По думите му по това време е имало покана от президента на ОАЕ за негово посещение, като българската страна е имала амбиция да организира и голям бизнес форум с участието на български компании.

„Имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно“, каза премиерът.

Радев разказа, че посланикът, чийто мандат вече е бил изтекъл и който по това време се е намирал в София, му е обяснил, че подобен форум не може да бъде организиран веднага. Според него, съгласно установените порядки в ОАЕ, първо е необходима лична среща между президентите и изграждане на доверие, след което може да се премине към организиране на бизнес форум.

Радев заяви, че след това е поискал информация за българските дипломатически представители, работещи в страната. Тъй като консулът също е бил в България, тогава Радев като президент го е извикал и му е поставил задача да организира форума.

„Той се ангажира. Той успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум“, посочи Радев.

По думите му именно след тази работа дипломатът е бил назначен за посланик с негов подпис.

Проверка при назначаването

На въпрос каква проверка е била направена преди назначаването на Иван Йорданов Радев заяви, че при подбора на посланици не е практика да се проверява подробно произходът и бизнесът на техните родители.

„Не на всички, по принцип, на посланиците, които изпращаме, им се прави проверка на бащите – точно дали са имали фирма в този момент или не“, каза премиерът и определи въпроса като неуместен. Радев беше попитан и дали е знаел за закупуването на самолет, за което е разбрал впоследствие. Той отговори категорично: „Не, не съм знаел.“

Премиерът посочи, че информацията от партньорски служби се получава бавно и че тепърва започват да се изясняват редица обстоятелства.

„Едва сега започват да се разплитат много неща и аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото“, заяви Радев.

По думите му българските служби работят и по установяването на лица, използвани като посредници, както и на бизнеси, активи, имоти и дейности в чужбина. „Правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава“, каза той.

Иван Йорданов дава обясения във Външно министерство

Посланик Иван Йорданов беше привикан в Министерството на външните работи (МВнР). Вчера той се прибра в България, след като беше отзован по настояване на министър-председателя Румен Радев. Йорданов се срещна със заместник-министъра Христо Полендаков, тъй като Велислава Петрова е в Ню Йорк за срещата на ООН.

В петък министърът на външните работи Велислава Петрова разпореди неговото връщане във възможно най-кратък срок. Причината е възникналият скандал около данните, че фирма на баща му е финансирала частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Самият Иван Йорданов отрече твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на Пеевски и с дружеството, през което според МВР са били плащани частните пътувания. Дипломатът отхвърли обвиненията, заявявайки, че те категорично не отговарят на истината. „Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети“, посочва Йорданов.

Той допълва, че баща му има дялово участие във фирма, която никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било. Спешното привикване на дипломата идва след разкрития на вътрешния министър Иван Демерджиев за установени връзки между фирми за доставка на мантинели, политически фигури и български дипломатически представител.