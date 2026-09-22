Скандалът с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ отказва да се върне в София

Посланикът на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов все още не е пристигнал в страната, след като беше спешно привикан в София за обяснения. Това съобщи външният министър Велислава Петрова, която участва в седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Причината за спешното привикване на дипломата са изявленията на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той обяви, че фирма, свързана с бащата на посланика, е финансирала частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Самият Йорданов категорично отрича тези твърдения.
Тъй като министър Петрова е извън страната, разговорът с посланика ще бъде проведен от нейния заместник.
Междувременно Министерството на външните работи е разпоредило цялостна инспекция на работата на дипломатическата ни мисия.
„Проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която изисква наш екип да отиде на място“, уточнява Петрова.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране