23.09.2026 | 13:40

Брутално! Шофьор изхвърлил баща си от колата, влачил го 2 км.!

Шокиращи подробности за катастрофата с три жертви край Мъглиж

Три жертви и тежък сблъсък затвориха пътя Стара Загора – Казанлък край Мъглиж. По първоначална информация два автомобила са се ударили челно, като сред загиналите са две жени. Обстоятелствата около катастрофата се изясняват, а според неофициални данни преди инцидента между баща и син е възникнал конфликт.

По неофициална информация преди катастрофата между баща и син е възникнал конфликт. Според тези данни синът е изхвърлил баща си от автомобила, след което е продължил с висока скорост, изпреварил е друг автомобил и се е ударил челно в кола, движеща се в насрещното платно.

По разкази на свидетели преди сблъсъка синът е влачил баща си близо два километра. По-възрастният мъж е настанен в болница в Стара Загора и, по първоначални данни, е без опасност за живота.

На място са изпратени полицейски екипи. Пътят е затворен за движение, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Мъглиж и Тулово и обратно.

Участъкът е известен с тежките катастрофи. През годините са организирани и протести с настояване за по-добро обезопасяване на пътя.

„Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост“, заяви Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев

По думите му поведението на водачите е сред основните фактори за тежките пътни инциденти.

„Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва да бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани“, обясни Ишев.