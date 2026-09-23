23.09.2026 | 13:40
Брутално! Шофьор изхвърлил баща си от колата, влачил го 2 км.!
Шокиращи подробности за катастрофата с три жертви край Мъглиж

Три жертви и тежък сблъсък затвориха пътя Стара Загора – Казанлък край Мъглиж. По първоначална информация два автомобила са се ударили челно, като сред загиналите са две жени. Обстоятелствата около катастрофата се изясняват, а според неофициални данни преди инцидента между баща и син е възникнал конфликт. 

По неофициална информация преди катастрофата между баща и син е възникнал конфликт. Според тези данни синът е изхвърлил баща си от автомобила, след което е продължил с висока скорост, изпреварил е друг автомобил и се е ударил челно в кола, движеща се в насрещното платно.

По разкази на свидетели преди сблъсъка синът е влачил баща си близо два километра. По-възрастният мъж е настанен в болница в Стара Загора и, по първоначални данни, е без опасност за живота.

На място са изпратени полицейски екипи. Пътят е затворен за движение, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Мъглиж и Тулово и обратно.

Участъкът е известен с тежките катастрофи. През годините са организирани и протести с настояване за по-добро обезопасяване на пътя.

„Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост“, заяви Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев

По думите му поведението на водачите е сред основните фактори за тежките пътни инциденти.

„Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва да бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани“, обясни Ишев.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране