Разкриха кои са жертвите на пожара в София, включено зарядно ли е причината? (видео)

Майка и двете й дъщери загинаха в пожар в столичния квартал „Свобода“. Един човек е настанен в „Пирогов“ с изгаряния, съобщи NOVA.

Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта в блок 5 на квартала. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство в апартамент на втория етаж, обитаван от мъж на около 40 години. Той е успял да се самоевакуира, но е пострадал и транспортиран в „Пирогов“. От болницата съобщиха, че пациентът е с изгаряне по лицето и инхалация на пушечни газове, като остава за лечение в Клиника „Токсикология“.

По непотвърдена информация жертвите са майка на възраст между 70 и 80 години и нейните две дъщери, които са на около 50 години. Те не са живеели в апартамента, от който е тръгнал огънят, а два етажа по-горе. Една от дъщерите е била домоуправител на входа, а майката е била на гости при децата си за зимния период.

„Трите жени тръгват да се евакуират по стълбите при условие, че е силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата на горящия апартамент и димът влиза в стълбищната клетка. Трябвало е да затворят вратата на апартамента си и да чакат пожарникарите или да отворят прозорец от страната, където няма задимяване”, заяви Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община.

Започнала е евакуация на живеещите в блока, който е шестетажен с общо четири входа. Сред евакуираните са семейство с бебе и друго семейство с 16-годишно дете, които са преминали преглед в „Пирогов” и са освободени

Пожарът е овладян, като във входа има ток и вода.Екипите на място продължават работа.