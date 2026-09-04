04.09.2026 | 21:32

Разпад: Кирил Веселински напуска МЕЧ

Твърди, че решението му е обмислено и взето с уважение към членовете и симпатизантите на формацията

Заместник-председателят на МЕЧ Кирил Веселински обяви в профила си във Facebook, че напуска партията.

Той посочва, че решението му е обмислено и взето с уважение към членовете и симпатизантите на формацията. Веселински заявява, че гражданският му ангажимент остава непроменен и ще продължи да се противопоставя на корупцията и задкулисието.

Публикуваме позицията без редакторска намеса:

„Уважаеми приятели и съмишленици,

След задълбочено обмисляне взех решение да се оттегля от ръководните органи на ПП МЕЧ и да прекратя членството си в партията.

Това е отговорен и осъзнат избор, направен с уважение към всички членове и симпатизанти на МЕЧ! Тръгвам си с чисто сърце и съвест, без лоши чувства и с искрена признателност към хората, които ме подкрепяха през изминалите три години.

Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си.

Моят граждански ангажимент към обществото остава непроменен и винаги ще бъда яростен противник на модела на грабежа Пеевски-Борисов. Ще продължа да отстоявам принципите си срещу корупционните и задкулисни практики, които ограбват и спират развитието на България.

Убеден съм, че България има нужда от смелост, почтеност и истинска демокрация, без зависимости. От държава, в която човекът е висша ценност, а не разход в бюджета. Държава, в която децата на България са основен приоритет и издигнати на пиедестал.

Държава без мутри с бели якички, които рекетират и ограбват българския народ!

Сигурен съм, че това е мечта на милиони българи у нас и по света. Винаги помнете, че бъдещето на Родината зависи единствено и само от нас!

Благодаря на всички членове на МЕЧ за съвместната работа, професионализма и изминатия път!

С уважение,

Кирил Веселински“