25.08.2025 | 19:12

Руски плувец изчезна по време на състезание в Босфора

Най-вероятно спортистът е загинал

Бреговата охрана и морска полиция в Истанбул издирват днес руския плувец Николай Свечников, който изчезна вчера по време на състезание в Босфора, съобщават турските медии.

По информация на Анадолската агенция Свечников е стартирал ежегодното състезание, смятано за едно от най-големите в открити води, заедно с останалите близо 3000 участници, но не е завършил 6,5-километровото трасе от азиатския бряг на Истанбул до европейския бряг. Скоро след това негови роднини са подали сигнал за изчезването на плувеца, като екипи на бреговата охрана и полицията са започнали издирвателна операция около 16:00 ч. вчера.

Операцията продължава.