16.01.2026 | 19:52

Съдът освободи от ареста сина на Атанас Бобоков срещу 5000 лв. гаранция

Прокуратурата повдигна обвинение на Божидар за наркотици

Окръжният съд в Смолян освободи срещу парична гаранция от 5000 лв. 19-годишният син на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. Само часове по-рано той беше обвинен от прокуратурата в държане на наркотични вещества с цел разпространение. Съдът не уважи искането на прокуратурата за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщава БТА.

Според обвинението, при проверка на паркинга пред хотел „Евридика“ в курорта Пампорово, в автомобил на задната седалка и на пода са открити количества канабис. Назначената химическа експертиза, изготвена в петък следобед, сочи, че количество марихуана възлиза на 122 грама.

Зам.-окръжният прокурор Станчо Станчев заяви по време на делото, че поддържа внесеното искане за най-тежката мярка, като посочи, че към момента срещу обвиняемия има и висящо досъдебно производство в Районна прокуратура – София.

Защитата, представлявана от адвокат Весела Пашалиева, оспори искането на прокуратурата. Тя заяви, цитирана от БТА, че липсват доказателства, че държането на наркотичното вещество е с цел разпространение. Адвокатът подчерта чистото съдебно минало на обвиняемия, направените пълни самопризнания и оказаното съдействие на разследващите органи, както и изразеното разкаяние.

В последната си дума пред съда обвиняемият заяви, че е съдействал изцяло на органите на реда и е посочил местата, на които са се намирали наркотичните вещества, като добави, че осъзнава допуснатата грешка.

Съдебният акт не е окончателен и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.