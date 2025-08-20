20.08.2025 | 9:41

Съдът шамароса прокуратурата по делото „Барбутов“

Отменена е гаранцията на Соня Клисурска, обвинена заедно с бившия зам.-кмет на София

Софийският градски съд е отменил паричната гаранция от 10 000 лева на Соня Клисурска, която е сред обвинените заедно с бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов, пише „Сега“.

Съдът е потвърдил, че мярката на Клисурска е отменена, а на друга обвиняема в процеса – Росица Йорданова-Пандова, е изменена от 5000 лева гаранция в „подписка“.

Изданието информира, че съдът не е предоставил определението на магистратите след направено искане, тъй като ставало дума за висящо разследване и в него се обсъждали доказателства. Отмяната на мярката на Клисурска обаче би било възможно само ако съдът приема, че няма обосновано предположение, че тя е извършила престъплението, за което е обвинена.

За да бъде променена мярката на Йорданова в подписка, хипотетично би трябвало съдът да е приел, че обоснованото предположение е разклатено. Това на практика означава, че съдът, макар и на този много ранен етап от разследването, поставя под съмнение цялата конструкция на прокуратурата и делото за организирана престъпна група. По закон за такава група трябват поне трима членове, пише още „Сега“, позовавайки се на юристи.

Преди месец и половина се разбра, че Клисурска е описала в жалбата си до съда срещу наложената ѝ гаранция, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. Тя бе обвинена за участник в престъпната група заедно с Барбутов и Рафаилов. В определението за отмяната на гаранцията ѝ обаче не се коментират твърденията ѝ за оказан натиск.