12.09.2026 | 16:12

Самоубилият се полицай Атанасчиков бил силен и устойчив психически

28-годишният униформен се застреля с един изстрел в главата

Гимназията, в която е завършил средното си образование 28-годишният полицай Петко Атанасчиков, изрази съболезнования към неговите роднини и близки. От Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“ в Гоце Делчев публикуваха във Facebook емоционален пост за загубата на младия мъж.

„Петко Атанасчиков беше наш ученик, който се дипломира през 2017 година. Винаги усмихнат, лъчезарен и готов да помага във всичко. Добър ученик и спортист. Физически и психически беше силен и устойчив.

Негативните коментари за него не кореспондират с истината, но те бавно и сигурно убиват емпатията и хора, променят и съдби. Почивай в мир, прекрасно мъжко момче!“, написаха неговите учители.

Атанасчиков бе служител на Охранителна полиция към СДВР. Преди два дни 28-годишният полицай бе открит от роднини мъртъв в дома си в София.

Петко Атанасчиков се е самоубил с един изстрел в главата в коридора на дома си, и то с новия си служебен пистолет “Глок”, който е бил получи съвсем наскоро, стана ясно от разследването.

Полицаят е живеел сам в София. Не бил семеен и нямал приятелка. Негови близки разказаха, че нищо в поведението му не подсказвало, че ще се самоубие. Дори имал уговорка да играе футбол през уикенда.

Името на служителя на реда стана известно след протестите в столицата миналата есен, когато беше заснет да се плези на протестиращи.