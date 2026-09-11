11.09.2026 | 19:25

Съпругата на Явор Дачков стана съветник на президента Йотова по външна политика

Журналистът пък е в Инициативния комитет на кандидат-президента

Журналистът и преводач Галя Дачкова – съпруга на журналиста Явор Дачков, е била назначена за съветник на президента Илияна Йотова, става ясно от сайта на президентството.

Галя Дачкова е родена на 12 декември 1970 г. в Михайлово, област Враца. През 1989 г. завършва Френската езикова гимназия „Анри Барбюс“ във Враца, а шест години по-късно се дипломира като магистър по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“.

Назначена е за съветник по външна политика на президента Илияна Йотова с указ №288, считано от 1 септември 2026 г.

През 2001 г. защитава докторска дисертация по журналистика – междукултурни комуникации, на тема: „Фигури на другостта в българския печат: образът на мюсюлманите“.

Има специализация по социална антропология на етничността в Университета „Лавал“ в Квебек, Канада (1999 г.), както и постдокторска специализация по социална антропология в Свободния университет в Брюксел, Белгия (2002-2003 г.).

Работила е във в. „Континент“, Агенция „Балкан“, Военния телевизионен канал, TV7, сайта „Гласове“. Преводач е на книгата „Руми и суфизмът“ на Ева дьо Витре-Мейерович. Владее френски език, работи с английски и руски.