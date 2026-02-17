17.02.2026 | 21:37

Съсед на Ивайло Калушев: Който приказва, заминава за по-добрия свят. В тази къща, който е дошъл, хаир не е видял

Повечето местни в село Българи се страхуват да говорят...

Полицията е иззела нови видеозаписи за дейността на групата от „Петрохан“, научи bTV от свои източници. По непотвърдена информация при претърсването на къщата на Ивайло Калушев в бургаското село Българи са иззети записите от камерите.

А какво разказват местните хора и съседите на имота?

Повечето местни в село Българи се страхуват да говорят. Дамян живее точно срещу къщата на Ивайло Калушев.

„Като гледам по телевизията какво става, как няма да се притеснявам. Един по един изчезват – тоя изчезнал от този свят, другият изчезнал от този свят. Който приказва, заминава за по-добрия свят. В тази къща, който е дошъл, хаир не е видял“, коментира той.

Други местни разказват, че обитателите на къщата на Калушев не създавали проблеми, но никой не знаел с какво се занимават. Отпред спирали високо оборудвани джипове.

„Два автомобила постоянно идваха. Идваха и заминаваха. Само веднъж видях едно дете – може би на 10-12 години, и жена“, коментира Киро Стоянов.

Две седмици след престъплението органите на реда влизат за първи път в имотa. За момента от бургаската полиция не дават информация, но заявяват за bTV: “Търсят се основно документи и видеозаписи. Действията, които сме извършили, са по делегация. И това, което е осъществено в процесуално-следствен план, се докладва в София.”

Имотът на Ивайло Калушев в селото е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Дали са открити доказателства, които да послужат в разследването, все още не е ясно.