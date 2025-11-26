26.11.2025 | 13:58

Сеир: Депутатът Байрам пробва да вземе микрофона на Асен Василев (видео)

Трябва да се снима нов филм със заглавие "Крадецът на микрофони" с главен герой един борсук от Източните Родопи, коментира Гюнер Тахир

Спорът в комисията не спря и след формалния старт на процедурата по приемане на бюджетите на НЗОК и ДОО.

Напрежението се изостри още повече, когато депутати от „ДПС – Ново начало“ се намесиха пряко в опита да бъде заглушен Асен Василев. Байрам Байрам се опита да изключи микрофона му, което предизвика още по-силни реакции от опозицията.

По този повод бившия зам.-председател на ДПС Гюнер Тахир направи лаконичен коментар:

Навремето се прожектираше един български игрален филм „Крадецът на праскови“, сега като гледам това видео от заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание – мисля, че трябва да се снима нов филм със заглавие „Крадецът на микрофони“ с главен герой един борсук от Източните Родопи и второстепента роля за Данчо Ментата – японското петле на Новото начало!