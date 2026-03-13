13.03.2026 | 15:51

Схемата е разкрита: ГЕРБ и масови депутатски липси прокараха проекта „Пеевски“ за Съвета на Тръмп

Партията на Борисов, Новото начало и "Има такъв народ" задължиха с едва 100 гласа кабинетът да поиска ратификация

С масово негласуване от страна на определени парламентарни групи ГЕРБ, ДПС-Ново начало на Делян Пеевски, „Има такъв народ“ и присъдружните на Движението независими успяха да прокарат решението, с което Народното събрание задължава Министерския съвет да внесе закон за ратификация за присъединяването на България към т.нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Знаковите липси на народни представители позволи решението да мине с едва 100 гласа „за“. 54 бяха против, а трима се въздържаха. Лично за гласуването в парламента се визуализира санкционираният от американския закон „Магнитски“ Пеевски, който от месец не бе стъпвал на работното си място – пленарна зала.

Оказа се – много от групите откровено се скриха от гласуването, други просто не успяха да се съберат, въпреки искането на Божидар Божанов („Продължаваме промяната-Демократична България“) да се даде почивка, за да влязат народните представители. Някои демонстративно бойкотираха гласуването. Други бяха в силно редуциран състав още от рано сутринта.

Срещу проекта бяха от ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП и „Величие“. От МЕЧ се въздържаха, както и един от партията на Костадин Костадинов.

Но дяволът е в детайлите. ПП-ДБ бе в състав 27 души (при 36, 32-ма от които се регистрираха рано сутринта за заседанието) при гласуването, от партията на Костадинов гласуваха едва 20 души (при 33-ма), от БСП гласуваха петима (от 19), като още с регистрацията за заседанието бяха седем. Отсъстваха основно от т.нар. статукво – бившите министри в кабинета „Желязков“ и изпадналите в немилост със смяната на ръководството на партията Драгомир Стойнев и Кирил Добрев и др., които с гласуванията си подкрепят ДПС.

От групата на МЕЧ от 11 души пък гласуваха едва двама. А от десетимата от „Величие“ – „цели“ трима.

От естетвения враг на фракцията на Пеевски – Алианс за права и свободи гласуваха точно… нула народни представители.

Резултатът 100 „за“, 54 „против“, 3-ма „въздържал се“ е от прегласуването, но не е много по-различен от този от първото гласуване. Преди второто Божидар Божанов поиска от председателстващия заседанието Костадин Ангелов (ГЕРБ) да даде 30 минути почивка, за да се съберат народните представители и едва след нея проектът „Пеевски“ да бъде подложен на прегласуване. Ангелов обаче отказа и дори спря микрофона на депутата от ПП-ДБ. Обясни, че процедурата тече и не може да бъде прекъсвана от почивка. На възражението на Божанов, че самият той при други случаи е давал почивка и след това прегласуване, Ангелов отрече да е правил това. Подложи на прегласуване проекта „Пеевски“ и тогава разпусна депутатите в исканата почивка.

След нея обаче Божанов му припомни – дори прочете стенограма – от гласуването на проекта за НСО, така важен за партията на Пеевски, на 14 януари. Тогава Хамид Хамид (ДПС-НН) иска почивка и след нея прегласуване и Ангелов с охота се озовава. „Не съм безгрешен“, отвърна на това припомняне зам.-председателят на парламента от ГЕРБ.

Така или иначе скоро нищо няма да последва. Служебният премиер Андрей Гюров вече даде заявка, че ако НС приеме проекта „Пеевски“, правителството ще го прати на Конституционния съд. От една страна – защото принципът на разделение на властите, скрепен в основния закон, не разрешава Народното събрание да задължава Министерският съвет да извършва действия, които са в правомощията на изпълнителната власт.

От друга кабинетът може да се възползва и от т.нар. предварителен контрол. КС се произнася за „съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна“. (Въпреки че не е ясно дали „алтернативната ООН“ на Тръмп изобщо представлява международен договор и какво изобщо пише в спорезумението).