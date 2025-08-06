06.08.2025 | 14:02

Шофьор си сложи хартиени номера на колата, написа ги с маркер

Возилото на хитреца не било регистрирано

25-годишен шофьор се опита да измами униформените в Берковица, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 5 август на ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“.

Установено е, че на номерата на колата са поставени хартиени регистрационни табели с надпис от цифри и букви на латиница, изписан с черен маркер, предаде Dariknews.

Освен това колата не е регистрирана по надлежния ред. Извършен е оглед и разпит и по случая се води разследване.

Регистрационните табели са предадени от водача.