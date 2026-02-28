28.02.2026 | 20:40

Шок за ЦСКА в първенството, играчите на Янев се сринаха на Националния стадион

ЦСКА загуби от Септември в мач от 23-ия кръг на първенството.

Отборът на Христо Янев бе победен, след като символичните домакини поведоха с гол на Бертран Фурие в 57-ата минута на Националния стадион „Васил Левски“. В добавеното време Николъс Фонтен оформи крайното 2:0 и сложи край на спора.

ЦСКА имаше осезаемо игрово превъзходство, но не успя да пречупи смелия си опонент. Поражението е първо за „червените“ през пролетния полусезон. Те досега нямаха дори хикс през пролетта. Бяха допуснали само 1 гол в общо 4 мача за шампионата и Купата, но тази вечер късметът не бе с тях.

ЦСКА е четвърти в таблицата с 40 точки и пропусна златна възможност да се изравни по точки с действащия шампион „Лудогорец“. 13-ият „Септември“ събра 21 пункта и изпревари Спартак Варна в битката за спасение.Лидер е Левски с 53 точки. „Сините“ са и с мач по-малко спрямо ЦСКА. По всичко личи, че цел номер 1 за „армейците“ този сезон е Купата, там в полуфиналите ЦСКА ще играе с Лудогорец. „Орлите“ изостават с 10 точки от Левски.