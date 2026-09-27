27.09.2026 | 21:33

Ще спим час повече: Връщаме стрелките на 25 октомври

В 4:00 часа часовниците ще се върнат на 3:00, а Европейската комисия вече е публикувала график за сезонната смяна чак до 2031 г.

България ще премине към зимното часово време на 25 октомври 2026 г., когато точно в 4:00 часа сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – на 3:00 часа.

Така нощта ще бъде с час по-дълга, а сутрин ще се съмва по-рано за сметка на по-ранното стъмване вечер. Въпреки появилите се твърдения, че това ще бъде последното местене на стрелките, подобно решение в Европейския съюз няма. Напротив – Европейската комисия вече е публикувала официален график за преминаването между лятно и стандартно часово време от 2027 до 2031 г.

Тази есен датата има и още една особеност за България – 25 октомври е определен за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Следователно в изборната сутрин страната вече ще бъде на стандартното източноевропейско време. Повечето смартфони, таблети, компютри и други свързани устройства ще извършат промяната автоматично. Ръчната настройка остава необходима основно при механичните часовници, част от автомобилните системи и по-старата електроника.

Сезонната смяна на времето в Европейския съюз се извършва по общи правила. Лятното часово време започва в последната неделя на март, а връщането към стандартното време е в последната неделя на октомври. България е в източноевропейската часова зона – през зимния период страната е UTC+2, а при действието на лятното часово време преминава към UTC+3.

Дебатът за прекратяване на практиката продължава от години. През 2018 г. Европейската комисия проведе мащабна обществена консултация, след която предложи сезонното местене на стрелките да бъде прекратено. Европейският парламент подкрепи предложението през март 2019 г., но държавите членки не постигнаха необходимото общо решение как и кога да бъде извършена промяната. Затова действащата европейска директива остана в сила и часовниците продължават да се местят два пъти годишно.

Твърдението, че октомври 2026 г. ще донесе последната подобна промяна, вече се опровергава и от официалния календар на Европейската комисия. През март тази година в Официалния вестник на ЕС бяха публикувани датите за периода 2027 – 2031 г. Така например през 2027 г. лятното часово време ще започне на 28 март и ще приключи на 31 октомври. За 2028 г. датите са 26 март и 29 октомври, а графикът продължава по същия принцип до 2031 г.

Практиката е въведена с идеята светлата част на деня да бъде използвана по-пълноценно и да се намали необходимостта от изкуствено осветление. С времето икономическият ефект от нея все по-често е поставян под въпрос, а дискусиите се насочват и към отражението върху съня и ежедневния ритъм. Засега обаче европейските правила не са променени. След 25 октомври следващото местене на стрелките ще бъде на 28 март 2027 г., когато ЕС отново ще премине към лятно часово време.