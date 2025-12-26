Симеон Николов е волейболист №6 в света

Разпределителят на националния отбор Симеон Николов бе определен за шести най-добър волейболист в света за 2025 г. Класацията се изготвя от екип на международната федерация (FIVB) и се представя ежедневно в профила на световната централа в „Инстаграм“.

Днес Volleyball World обяви Николов, след като два дни по-рано като №8 представи капитана на националите Алекс Грозданов. Вчера за №7 бе обявен либерото на Италия Фабио Балазо, а предните дни бяха разкрити имената на чешкия диагонал Патрик Индра (№10) и на словенския център Ян Козамерник (№9).

https://www.instagram.com/volleyballworld/p/DSuWkvsktyc/

„Само на 18 г. по време на сезона с националния отбор […] Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си – диво разпределяне на топката, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра. Той дори влезе в листата по резултаност: 44 точки на световното първенство (26 атаки, 6 блокади, 12 аса) и 50 в Лигата на нациите (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на игрището, България достигна до финала на световното първенство за първи път от 55 години“, пише в мотивите за избора на Николов за №6 в света.

Часове след обявяването му Николов не успя да помогне на клубния си отбор „Локомотив“ (Новосибирск) да спечели Суперкупата на Русия. Тимът му загуби на финала с 1:3 (-19, -17, 23, -21) от шампиона „Зенит“ (Казан), който завоюва трофея за 11-и път.

Останалите петима в класацията на най-добрите волейболисти ще бъдат обявени в оставащите дни до Нова година, като победителят ще стане известен на 31 декември. Очаква се място Топ 10 да намери и топреализаторът на световното първенство и брат на Симеон Николов – Александър.