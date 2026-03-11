11.03.2026 | 20:38

Скандал след Левски – Локо Пд, Крушарски бесен за дузпата

Босът скочи и на ВАР-а

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски коментира пред „Гонг“ дузпата, с която неговият тим загуби гостуването си на Левски с 0:1.

„Имаше фал в атака, но явно реферът е с черни очила. Съдията е толкова съдия, че да не казвам. Аз по принцип против тях не говоря, но явно ни има зъб. Нито ВАР, нито МАР, всичко е заспало“, заяви Крушарски.

„За какво е този ВАР? Да им дам пясък и мистрия поне да свършат някаква работа. Не искам да се занимавам с тези хора“, продължи бизнесменът за реферите.

„Защо изобщо да си тровя нервите“, завърши Крушарски, казвайки, че няма да подава жалба.

Ето и самата ситуация. Претенциите на Локо са, че Око-Флекс прави фал преди да се озове на земята, а съдията да посочи дузпа срещу него.