21.08.2025 | 10:49

Този измамник отне мечтите на много истински жени

След като Международната боксова федерация въведе задължителни тестове за пол, Имане Хелиф скоропостижно се отказа от спорта

Олимпийската шампионка от Париж 2024 в категория до 66 кг – алжирския трансджендър Имане Хелиф – официално прекрати кариерата си, съобщи нейния мениджър Насер Йесфах. Отказът й обаче не идва в резултат на заговорила гузна съвест, че е ограбила труда на десетки истински жени – спортистки, а защото й бе отнета възможността да мами повече спортния свят, че е жена.

Решението на Хелиф да се откаже идва буквално ден, след като Международната боксова федерация въведе задължителни тестове за определяне на пола при всички боксьори – мъже и жени. Този ход е по примера на атлетиката, където от години действат медицински ограничения за участието на спортисти с мъжки полови характеристики в женските дисциплини.

Триумфът ѝ във френската столица бе представян като „исторически“, но остана завинаги обвит в скандал. Въпросите дали Хелиф е биологична жена, а не мъж със специфични медицински характеристики, не стихнаха нито за ден. Последва и тежък удар – Международната федерация по бокс забрани на спортистката да участва на Световното първенство, а двоен медицински доклад разкри, че тя притежава мъжки хромозоми, вътрешни тестиси и дори минипенис.

„Тя се е отказала от всичко. След Олимпиадата така и не започна отново да се състезава – поддържаше форма в Алжир и Катар, но това беше всичко“, призна импресариото ѝ Йесфах.

Случаят „Хелиф“ ще остане като прецедент в историята на спорта. Защото зад една „олимпийска титла“ стоят стотици разбити мечти – на истински жени, които тренират от деца, жертват здраве и живот за честната победа.

Алжирката си тръгва от ринга със злато, но и с тежкото клеймо на измамник – символ на това как идеология и компромиси с биологията могат да обезсмислят спорта и да отнемат правото на жени да се състезават помежду си.