12.04.2026 | 10:15

След 12 часа разговори: Преговорите между Иран и САЩ се провалиха

Двете делегации напуснаха Исламабад

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс съобщи, че след около 21 часа преговори в Пакистан не е постигнато споразумение с Иран, тъй като Техеран не е приел американските условия, информира „Ройтерс“.

Американската делегация напуска разговорите без договор и се връща в САЩ, без яснота за нов кръг преговори.

Срещата в Исламабад беше първият директен контакт между двете страни от над 10 години. Иран твърди, че разговорите ще продължат чрез обмен на документи, въпреки оставащите разногласия.

Основните спорове са за Ормузкия проток, ядрената програма на Иран и регионалната сигурност.

Вашингтон настоява за свободно корабоплаване и ограничаване на ядрените амбиции на Иран, докато Техеран иска контрол върху протока и отстъпки, включително икономически компенсации.

В репортаж на иранската държавна телевизия се посочва, че „прекалените изисквания“ на Съединените щати са били пречка за постигането на споразумение. В репортажа се посочва, че основните спорни въпроси са били отварянето на Ормузкия проток, правата на Иран да обогатява уран и „други въпроси“. „Въпреки различните творчески подходи на иранския екип, прекалените и неразумни изисквания на американците попречиха на напредъка в преговорите“, се посочва в репортажа на държавната телевизия.

Въпреки това иранските власти допускат преговорите да продължат под някаква форма.

Посредниците от Пакистан пък разчитат, че всички страни в конфликта в Близкия Изток ще продължат да спазват примирието, съобщи пакистанското външно министерство.