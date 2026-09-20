20.09.2026 | 18:14

След като МВР обяви, че чрез дружество „касичка“ са плащани 36 полета на Пеевски: Кои са компаниите, спечелили поръчки за мантинели?

Договорите на дружествата са индексирани с над 150 млн. лева

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви схема за облагодетелстване на депутата Делян Пеевски с пари от обществени поръчки. Пеевски отрече, а Демерджиев не назова фирмите, които според правителството участват в схемата.

Проверка в системата СИГМА показа кои са водещите компании, спечелили поръчки за доставка на мантинели. Какво отговориха някои от тях?

СИГМА е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която е публичен онлайн инструмент за прозрачност на обществените поръчки в България.

В петък сутринта пред Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев описа корупционна схема на изтичане на пари от обществени поръчки през четири дружества за доставка на мантинели.

„Договорите по тези дружества са индексирани с над 150 млн. лева. Генерирането на тези средства, включително и увеличаването на стойността им, се отклоняват и отиват в дружество без никаква дейност, което наричаме дружество „касичка“. Това дружество „касичка“ генерира ресурс, послужил за плащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Стойността на тези полети е над 5 млн. евро. В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства“, каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.

Делян Пеевски определи твърденията като „измислици“. Външното ни министерство извика посланика ни в Абу Даби Иван Йорданов в София и започна процедура по освобождаването му. Той отрече баща му да е свързан с фирма „касичка“, към която според МВР са отклонявани пари от обществени поръчки за мантинели.

Кои са самите поръчки и четири дружества изпълнители, правителството не конкретизира. Посочи единствено, че е стигнало до тях по публични данни в системата СИГМА.

Проверка в СИГМА показа водещите изпълнители на поръчки за мантинели у нас от 2022 г. насам. Критерият е сумата договорени държавни пари, която са получили по такива поръчки.

На първо място излиза „Юпитер 05“ – една от двете фирми производители на мантинели в страната. Компанията има 6 договора за близо 98 млн. евро и още няколко милиона за други пътни съоръжения. Потърсен за интервю, собственикът Николай Иванов заяви, че няма общо с описаната от министър Демерджиев схема. Той коментира единствено:

„Нямам представа кои дружества визират, за някакви самолети, някакви фирми, касички, не съм запознат кой може да има това нещо. Последният договор, който сме имали с АПИ, изтече, ако не се лъжа, през септември миналата година“, каза Николай Иванов, бизнесмен.

Вторият най-голям изпълнител на поръчки за мантинели от 2022 г. насам според СИГМА е обединение „Безопасност Запад“, където един от участниците е другият голям производител у нас – КМВ – Система за пътна сигурност. Обединението има два договора за над 69,18 млн. евро.

Потърсен за коментар, директорът на КМВ и бивш директор по пътното поддържане в АПИ Георги Златев отказа да коментира изнесеното от Демерджиев, докато няма конкретни имена и доказателства. Той заяви, че няма свързаност с другите в бранша.

„В страната ни има само двама производители на мантинели, следователно няма как двамата да не получат поне 90% от поръчките. Това е нормално“, посочва Георги Златев.

Трето по договорени държавни пари за мантинели от 2022 г. насам е обединението „ОСП-Североизток“ с договор за над 23,18 млн. евро. В него участва „АД ХОЛД“ – компания за пътна маркировка и знаци.

Собственикът Димитър Петков заяви, че не е търсен във връзка със схемата и че това е единственият му договор за мантинели през последните години.

Четвърто в обществените поръчки за мантинели за периода е обединението „ОСП-Север“ с един договор за около 14 млн. евро, сочи СИГМА. В обединенията участват и други фирми в различни комбинации.

Засега няма официално уточнение кои са четирите дружества, които министър Иван Демерджиев свързва с фирма „касичка“, нито дали сред тях има някое от проверката в СИГМА.