08.09.2025 | 21:16

След скандалните загуби: Илиан Илиев вече не е селекционер на България

За негов заместник е гласен Димитър Димитров – Херо

Илиан Илиев вече не е селекционер на България. Причина за това е трагичното представяне на националния тим, за негов заместник е гласен Димитър Димитров – Херо. Специалистът е свободен, за последно води Спартак Вн през пролетта на 2023 година. Договорът на Илиев с централата бе до края на 2025-а, а световните квалификации приключват през ноември.

Решението за Илиев е взето днес след среща между 57-годишния специалист и Георги Иванов, като двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Илиев пое националния тим на 1 ноември 2023 г., като паралелно продължи да води и Черно море. Под негово ръководство „лъвовете“ изиграха 18 мача, в които записаха 3 победи, 9 равенства и 6 загуби. Стартът на квалификациите за Мондиал 2026 беше тежък – България започна с две тежки поражения с по 0:3 от Испания на „Васил Левски“ и Грузия в Тбилиси.

В последните месеци Илиев беше подложен на сериозна критика. Самият той наскоро призна, че не му е приятно да бъде „най-критикуваният човек в България“.

Националният отбор е бил разтърсен и от пореден скандал. Това се е случило в мача срещу Испания (0:3). Той е бил между Илиан Илиев и халфа Илия Груев. Полузащитникът дори за кратко е бил отстранен от отбора, но е върнат след намеса на президента Георги Иванов.

България катастрофира и срещу Грузия – 0:3 във втория мач от световните квалификации. Трикольорите станаха за резил в Тбилиси с играта си. Те изглеждаха прилично в първите 15-ина минута, но след това допуснаха нелепи голове, като поражението можеше да бъде още по-голямо.