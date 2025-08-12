12.08.2025 | 18:18
Община Троян съветва: Ако ви нападне мечка, подайте жалба в РИОСВ
Прилагайте мигащи светлини и шумоиздаващи устройства, за да отблъсквате хищниците, съветва местната власт

Доста куриозно съобщение във връзка със зачестилите нападения от мечки разпространи община Троян в местните медии. На въпрос какво да се прави при атака от страна на едрия хищник, общината отговаря така: „При нападение от кафява мечка е необходимо да подадете Заявление/Жалба в съответното РИОСВ“, пише Лупа.бг.

А ето и конкретния контекст за съветите на загрижените общинари. Местните хора в Троян са луднали заради огладнелите хищници, които напоследък доста се активизирали. Кафявата мечка, която е защитен вид в България, накарала собствениците на пчелини, овощни градини и животновъди да се видят в чудо. Затова те потърсили помощ в общината.

И ето какво им препоръчали оттам:

„Инсталирайте електропастири или огради, за да защитите кошарите, пчелините и овощните градини извън населените места.
-Не оставяйте домашни животни на паша без пастир. Задължително използвайте обучени кучета за охрана.
-Прилагайте мигащи светлини, шумоиздаващи устройства и електропастири, за да отблъсквате мечките.
-Не изхвърляйте нерегламентирано храни, хранителни отпадъци или умрели животни.
-Събирайте окапалите плодове, за да не привличат мечки. Ако не се използват, депонирайте ги на определените за целта места.

Какво да правите при нападение от мечка:

При нападение от кафява мечка е необходимо да подадете Заявление/Жалба в съответното РИОСВ“.

Важното уточнение в случая е, че РИОСВ-Плевен може да предостави безвъзмездно електропастир за временно ползване на регистрирани обекти, след подаденото заявление.

