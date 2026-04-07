Снимаш се до Пеевски и парите идват: Зависи ли финансирането на общините от партията на кмета

София е получила под 13% от финансирането, което е заявила, или под 3 млн. евро - по-малко от градове като Ветово, Гърмен и Борино

По политически признак ли се раздават парите за общините? Това беше едно от обвиненията към предишното правителство от опонентите му, но то отричаше. Сега служебният кабинет отвори данните. Числата показват, че най-много от общините, които са получили парите, които са поискали, се управляват от кметове от една формация – ДПС на Делян Пеевски.

Кирково е община с население малко над 20 000 души в област Кърджали до границата с Гърция. Тя е сред общините, които са получили най-голям дял от финансирането от държавата по програмата за общински проекти, което са поискали за завършени проекти. Това показват данни, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в нов портал през март.

За 2025 г. община Кирково е получила близо 99% от парите, които е заявила – от над 2 млн. евро поискани средства държавата е дала над 1,98 млн. евро.

Но това невинаги е било така. Парите са започнали да идват от септември 2025 г., а преди това общината не е получила нито едно плащане, показват отчетите за изпълнението на инвестиционната програма.

Преди да започне да идва финансирането, се е променила политическата принадлежност на кмета Шинаси Сюлейман.

Сюлейман е избран за кмет като кандидат на ДПС, а след началото на конфликта в ДПС между Делян Пеевски и Ахмед Доган първо застана на страната на почетния председател. Но на 11 юни 2025 г. той се срещна с Пеевски, снима се с него в кабинета му в бившия Партиен дом, днес парламент, и го подкрепи.

Няколко дни след публикуването на тази снимка – на 19 юни, тогавашният регионален министър е подписал със Сюлейман споразумение за финансиране на още един ремонт, а през септември са започнали да пристигат парите по по-старите проекти, показват отчетите.

Пред Свободна точка Сюлейман, който сега е и кандидат за депутат от „ДПС – Ново начало“ на Пеевски, отрече да има връзка между подкрепата му за Пеевски и получаването на парите от държавата.

„Няма нищо общо“, каза той в телефонен разговор.

В същото време той потвърди, че парите за един от ремонтите – на детска градина в село Горно Кирково, са били забавени с около година след завършването му и са дошли едва през септември 2025 г. А парите за проектите, завършени в края на годината, не са били бавени.

„За един от обектите, детската градина, изпълнението беше една година преди разплащането“, каза Сюлейман.

„Другите не може да се каже, че са били забавени, защото точно приключваха, подадохме заявленията и получихме плщанията съответно навреме“, добави той.

Тоест преди да се присъедини към формацията на Пеевски, е имало проблеми, а след това парите са започнали да вървят. Според кмета между двата факта няма връзка.

Кирково не е единствената община, управлявана от кмет от „ДПС – Ново начало“, в списъка с тези, които са получили всички или почти всички пари, които са поискали. Данните на МРРБ показват, че сред 30-те общини с най-голям успех, 14 се управляват от кметове от ДПС, които са заявили лоялност към Пеевски.

Данните идват на фона на обвинения към правителството на Росен Желязков, че е раздавало пари на общините по политически признак – бавело е финансиране на опонентите си и е отпускало бързо пари на съюзниците си. Бившите управляващи отричат и казват, че са се отнасяли към всички общини по еднакъв начин.

Ето какво показват числата.

Стъпка назад: кой и как раздава пари на общините

Инвестиционната програма за общините е заложена в Закона за държавния бюджет. В приложение към него има списък с приоритетни общински инфраструктурни проекти за над 4 млрд. евро, които да се финансират между 2025 и 2027 г. Общините кандидатстват, одобрените им проекти влизат в списъка, а след това подписват споразумения с регионалното министерство за финансирането. Парите идват, когато проектите или етапи от тях са приключени.

Но през 2025 г. кметът на София Васил Терзиев обвини правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепено от ДПС на Пеевски, че бави парите за града и така блокира ключови инфраструктурни проекти.

„Целта [на забавените плащания] е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба“, каза тогава Терзиев, издигнат ПП-ДБ.

Препратката е към поредицата снимки на кметове под герба в кабинета на Делян Пеевски.

Тогавашният регионален министър Иван Иванов нарече твърдението, че държавата се отнася към различните общини по различен начин, „спекулации“, които са „абсолютно неоснователни“, и отрече да има забавяния при плащанията.

За изпълнението на програмата и досега се публикуваха отчети, които съдържат данни за стойността на подписаните споразумения и размера на направените плащания. Това, което липсваше, е размерът на плащанията, които общините са заявили. А това е важно, защото дава отговор на въпроса дали плащанията към някои общини са по-малко, защото те се бавят с проектите, или по други причини, както твърдят опонентите на предишните управляващи.

Сега тези данни са публични в новия портал, който служебното правителство направи.

Какво показват числата

Ако се разгледат в абсолютни числа сумите, които общините са получили, на преден план излизат големи градове:

Бургас , където кмет е Димитър Николов от ГЕРБ, е получил близо 23 млн. евро;

, където кмет е Димитър Николов от ГЕРБ, е получил близо 23 млн. евро; Кърджали , където кмет е Ерол Мюмюн от ДПС, е получил над 21 млн. евро;

, където кмет е Ерол Мюмюн от ДПС, е получил над 21 млн. евро; Пловдив , където кмет е Костадин Димитров от ГЕРБ, е получил близо 12 млн. евро;

, където кмет е Костадин Димитров от ГЕРБ, е получил близо 12 млн. евро; Стара Загора , където кмет е Живко Тодоров от ГЕРБ, е получила близо 12 млн. евро;

, където кмет е Живко Тодоров от ГЕРБ, е получила близо 12 млн. евро; Слистра, където кмет е Александър Сабанов, издигнат като независим, е получила над 11 млн. евро.

На този фон София, където кмет е Васил Терзиев от ПП-ДБ, е получила под 13% от финансирането, което е заявила, или под 3 млн. евро – по-малко от градове като Ветово, Гърмен и Борино.

Но ако се разгледа съотношението между плащанията, които общините са заявили, и парите, които са получили, картината е по-различна. Шест общини са получили през 2025 г. цялото финансиране, което са заявили:

Ветово , област Русе, където кмет е Мехмед Мехмед от ДПС;

, област Русе, където кмет е Мехмед Мехмед от ДПС; Априлци , област Ловеч, където кмет е Тихомир Кукенски от ГЕРБ;

, област Ловеч, където кмет е Тихомир Кукенски от ГЕРБ; Сърница , област Пазарджик, където кмет е Неби Бозов от ДПС;

, област Пазарджик, където кмет е Неби Бозов от ДПС; Опака , област Търговище, където кмет е Гюнер Ашимов от ДПС;

, област Търговище, където кмет е Гюнер Ашимов от ДПС; Крушари , област Добрич, където кмет е Илхан Мюстеджеб от ДПС;

, област Добрич, където кмет е Илхан Мюстеджеб от ДПС; Копривщица, Софийска област, където кметица е Мария Тороманова от БСП.

Единственият областен град, който е получил почти цялото финансиране, което е поискал, е Кърджали, където управлява Ерол Мюмюн – водеща фигура в „ДПС – Ново начало“ и кандидат за депутат от формацията на Пеевски.

Сред общините, които са получили над 90% от финансирането, което са заявили, от кметове от „ДПС – Ново начало“ се управляват още Каолиново, Кирково, Сунгурларе, Борино, Якоруда, Руен, Мадан, Кубрат, Джебел, Гърмен и Белица.

Сред другите общини, които са получили над 90% от финансирането, което са поискали, седем се управляват от ГЕРБ, две от БСП, една от ПП-ДБ, а останалите – от местни коалиции.

Служебното правителство посочи тези числа като пример, че пари са раздавани по политически признак.

„Мисля, че е изключително ясно – когато човек погледне за кои общини става въпрос, да разбере защо точно в тези общини има свръхусвояване и съответно по цялата друга карта няма преведени средства“, каза премиерът Андрей Гюров пред Нова телевизия.

„Ясно се вижда, че общините, чиито кметове са се снимали под герба или са „целунали пръстена“, както искате го кажете, очевидно те са доста по-напред и по-успешни“, каза служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов в „Студио България“.

Бившите управляващи защитиха действията си и обвиниха служебния кабинет, че „изкривява картината“.

„МРРБ не плаща автоматично всичко, заявено от всяка община. А само на тези, чиито документи са изрядни“, написа във Фейсбук Николай Нанков, депутат от ГЕРБ, председател на парламентарната комисия по регионална политика.

Кога идват парите

Но има примери, които показват, че присъединяването на кметове към формацията на Пеевски, съвпада по време с получаване на пари или подписване на споразумения по програмата. Това се отнася и за градове, които са получили по-малък дял от парите по инвестиционната програма.

Момчилград например, където кметица е Илкнур Кязим, е сред общините, които са получили под 50% от средствата по програмата, които са заявили. През юни 2025 г. обаче тя заяви подкрепа за Пеевски, а през следващите два месеца е подписала пет нови споразумения за финансиране на проекти с регионалното министерство, показват отчетите.

Лозница, където кмет е Севгин Шукри, до края на 2025 г. не е получила пари по програмата. Но след като Шукри се присъедини към формацията на Пеевски през април 2025 г., общината подписа първото си споразумение и вече очаква финансиране, показват отчетите.

Анализ на „Свободна точка“