28.02.2026 | 20:21

София Андреева за случая „Петрохан“: Ще се покрия, няма да се самоубивам!

Жената е категорична, че в случая "Петрохан" не става въпрос за самоубийства

„В следващите дни смятам да се покрия изцяло! Ако ме намерите самоубита, да знаете, че нямам такива намерения!“ Това обяви пред „България Днес“ София Андреева – майката на Валери, който е близък до Иво Калушев и преди години е подал сигнал за сексуално насилие от страна на „ламата“.

Жената е категорична, че в случая „Петрохан“ не става въпрос за самоубийства, а и дори обяснява защо мисли така.

„Когато говорих с полицаите, им казах, че не биха се самоубили по този начин. Ако са искали да се самоубият, има други начини. Те практикуваха будистката практика „пхова“ и няма как просто да хванат пистолетите и да се застрелят“, споделя Андреева и добавя, че е запозната с дадената практика, както и с будизма като цяло.

„Аз също бях тръгнала да правя тази практика, но все я отлагах и така и не съм стигнала до нея. Иво Калушев казваше, че един дисциплиниран човек може да научи тази практика за 20 дни. Тези хора го практикуваха това нещо и е много невероятно да вземат да се изпозастрелят. Аз знам, че не са се самоубили, защото няма полза да го правят този сеир. В будизма, освен че не трябва да убиваш, трябва да се пазиш от това да предизвикаш мъка и корист в другите. Те с този си акт предизвикаха мъка и корист на цяла България, затова много се съмнявам да са се самоубили“, категорична е майката на Валери, която няма доверие на родните институции и като цяло на никого в тази държава.

„Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието? Защо продължават да стоят там? В хижата има тунел от хижата, водещ към Северна България. Така е построена през 80-те години на миналия век. Била е замислена като тренировъчен център за разни организации. Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока, който изживявам от цялата мерзост.

Какво още прави там полицията и защо нищо не казва за тунела? Изследват ли го, или го зазиждат? Тунелът обяснява много странни неща. Как тия мъжаги се оставиха да ги убият. Обяснява защо полицията продължава да варди, при положение че случаят е приключен“, жената е категорична, че има нещо гнило в цялата история.

Името на София Андреева нашумя, когато обвини собствения си син Валери, че е морален убиец на шестимата мъртви в Петрохан и край Околчица.

Жената е дарила близо 1 милион лева на Ивайло Калушев, за да превъзпитава сина й, а според нея Валери се е обърнал срещу тях.

Причината за това изказване на Андреева е, че синът й се оплаква, че е сексуално малтретиран от Иво Калушев и това става причина за разследване на групата около Калушев.

Валери е на 15 години, когато се присъединява към групата на Калушев и потегля с нея към Мексико. Андреева познава Калушев още от София. Когато синът й влиза в гимназията, започва да има проблеми с дрогата. Майката прави няколко опита да го излекува в България, но резултат няма. Тогава се сеща за Калушев и праща сина си при него.

Андреева разказа, че синът й се чувствал много добре в Мексико – ходила е 4 пъти там. Но накрая на четвъртата година Валери се скарва с Калушев и групата. Междувременно там пристига Николай Златков, който тогава е на 10 години. Майката допуска, че синът й е ревнувал от Николай и затова си е измислил всички тези абсурдни неща за сексуално посегателство.

Впоследствие Валери е отлъчен от групата и се връща в София, именно тогава подава сигнала срещу Калушев за педофилия.

София Андреева очевидно е познавала всички загинали в Петрохан и под Околчица, или поне по-голямата част от групата. В хижа „Петрохан“ бяха открити телата на Ивайло Иванов – Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Под връх Околчица, в кемпера на Калушев, бяха открити мъртви 15-годишният Александър Макулев, Николай Златков и самият Иво Калушев.

В момента разследващите са категорични, че става въпрос за самоубийство или убийство със самоубийство. Не допускат възможността някой да е ликвидирал групата рейнджъри – иманяри, каналджии и трафиканти на хора или дрога.

Ивей бе погребан преди дни, след като прокуратурата даде разрешение телата да бъдат освободени. Предстои да бъдат погребани Дечо и Пламен. Към момента няма разрешение телата на Макулев, Златков и Калушев да бъдат освободени.