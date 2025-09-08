08.09.2025 | 21:23

Спрягат Херо за националния. Той: Жена ми няма да ме пусне

Бургаският специалист за последно водеше Спартак Варна

Националният селекционер Илиан Илиев до няколко дни ще бъде освободен от поста си, твърди Дарик радио, позовавайки се на собствени източници от футболната централа. Това се случва след отчайващият старт на националите в световните квалификации и двете загуби с по 0:3 от Испания и Грузия.

Истината е, че Илиан Илиев така и не успя да стабилизира представянето на „лъвовете“, а вълната от критиките – както от страната на медиите, така и от футболни експерти и фенове – се оказва непоносима за него, снощи той си изпусна нервите и каза, че не иска да е „най-мразеният човек в държавата“. Очаква се в най-близко бъдеще БФС официално да обяви раздялата с него. Опитният специалист до този момент съчетава вашата работа на селекционера на националния отбор с този на старши треньор на Черно море. Именно това двойно предизвикателство още от самото начало на изпитването в способността му да се справи с тежкия пост в националния тим. Резултатите на терена само затвърдиха съм тезинения.

След предстоящото освобождаване, Илиев ще се концентрира изцяло върху работата си във Варна. На този етап не е ясно кой ще поеме кормилото на националния отбор. Имената, които се спрягат, не са малко, но определено за фаворит се счита бургаският специалист Димитър Димитров-Херо, който има богат опит и вече веднъж е бил начело на националите. Днес „Тема спорт“ дори обявиха, че той ще е новият национален селекционер, но самият Димитров отрича.

Пред колегите от вестник „24 часа“, той категорично заяви, че не е търсен и не е сигурен дали би приел подобно предложение, дори и да го получи: „До този момент не ме е търсил по темата на националния отбор, още повече, че имаме старши треньор. Не искам да се спекулира по въпроса, а пък и жена ми вече не ме пуска никъде, което може да натежи при евентуална нужда от избор от моята страна“, заявява Димитров.

66-годишният специалист за последно води варненския „Спартак“ през 2023 година. След това претърпя операция за смяна на коленна става, от която вече се е възстановил. По думите му, в момента се радваме на почивка със семейството си, спортуваме редовно и е във формата: „Вече се възстанових от операцията за смяна на коленна става. Активно си почивам със семейството. Спортувам, във формата съм“, каза още Димитров.

Друг опитен специалист – Стойчо Младенов е друг от спряганите за поста. Той е име, което се обсъжда, но неговото завръщане изглежда малко вероятно. Причината – този се отказва от активното треньорство преди време. Колкото до Любослав Пенев, той е с най-слаби шансове, според хора от футболните среди, запознати с настроенията в БФС.