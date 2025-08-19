19.08.2025 | 21:48

Срив за Григор в световната ранглиста

Първата ни ракета загуби четири позиции и падна до №25

Григор Димитров отбеляза сериозен регрес в световната ранглиста по тенис. Първата ни ракета загуби четири позиции и падна до №25 с 2045 точки.

34-годишният българин не е играл от началото на юли, когато на „Уимбълдън“ получи контузия на десния гръден мускул. Заради тежката травма хасковлията пропуска всички турнири в САЩ, в това число и US Open. Квалификациите на последния турнир за годината от Големия шлем вече започнаха. Това ще е първият му пропуснат турнир от Шлема след серия от 58 поредни участия.

След надпреварата в Ню Йорк Димитров ще изпадне и от топ 30. Очакванията са, че Гришо ще се върне на корта в края на септември за някоя от надпреварите в Азия.

№1 в света продължава да бъде Яник Синер. Италианецът е с 11 480 т. Втори е Карлос Алкарас (Исп) с 9240 т. През нощта двамата определиха новия шампион в Синсинати.

При дамите Виктория Томова се изкачи с три места и е близо до първата стотица, заемайки 102-ра позиция със 713 точки – само на 18 от Анастасия Захарова, която е под №100. Томова ще играе в квалификациите за US Open, като е поставена под №5, и в първия кръг се изправя срещу Ирене Бурийо (Исп, №212).