Стоян Колев отива в затвора, кръвната му проба излезе положителна

Излезе резултатът от кръвната проба на Стоян Колев, който в средата на юни т.г. бе задържан на автомагистрала „Тракия“, след като случаен гражданин подаде сигнал, че бургазлията размахва огнестрелно оръжие от люка на автомобила си – Ауди, с варненска регистрация. Експертизата посочи, че инфлуенсърът е употребил наркотични вещества – кокаин.
„Аз пред себе си и пред Бог съм невинен, до този момент не бях употребил нищо. Искам детектор на лъжата. На детектора, ако не е манипулиран, ще излезе, че съм чист„, каза Стоян Колев, след като разбра какъв е резултатът и какво го очаква.
Точното наказание за тиктокъра ще бъде определено от съда, като до този момент той бе с наложена мярка за неотклонение „домашен арест“, който изтърпяваше в апартамента си в блок 53 в жк. „Славейков“. Срещу него са повдигнати две обвинения от Районната прокуратура в Пазарджик във връзка с инцидента от 16 юни 2026 г. на АМ „Тракия“ – за шофиране след употреба на наркотични вещества и хулиганство на пътя.
В социалните мрежи се появи информация, че той ще бъде пратен за 6 месеца в Бургаския затвор, пише местното издание „Флагман“. Към момента обаче няма официална информация, която да потвърди тези данни.
Припомняме, че през последния месец Стоян Колев буквално подлуди не само живущите в блок 53, а и целия състав на Второ РУ-Бургас. Буквално през час бургазлията пускаше сигнали на тел. 112, че получава инфаркт, защото имал „сърцебиене и започва да се задушава„. Дошлите на място служители обаче нито веднъж не установили такива симптоми. Безброй са и сигналите от съседи, които се оплакват от шумните партита, които почти всяка вечер инфлуенсърът организирал. Докато е под домашен арест той посрещал приятели и фенове, а през другото време бил постоянно на лайф с последователите си.
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