21.07.2026 | 16:22

Стоян Колев отива в затвора, кръвната му проба излезе положителна

През юни бургаският инфлуенсър бе спипан да шофира дрогиран по АМ "Тракия", докато размахваше еърсофт през прозореца на Аудито си

Излезе резултатът от кръвната проба на Стоян Колев, който в средата на юни т.г. бе задържан на автомагистрала „Тракия“, след като случаен гражданин подаде сигнал, че бургазлията размахва огнестрелно оръжие от люка на автомобила си – Ауди, с варненска регистрация. Експертизата посочи, че инфлуенсърът е употребил наркотични вещества – кокаин.

„Аз пред себе си и пред Бог съм невинен, до този момент не бях употребил нищо. Искам детектор на лъжата. На детектора, ако не е манипулиран, ще излезе, че съм чист„, каза Стоян Колев, след като разбра какъв е резултатът и какво го очаква.

Точното наказание за тиктокъра ще бъде определено от съда, като до този момент той бе с наложена мярка за неотклонение „домашен арест“, който изтърпяваше в апартамента си в блок 53 в жк. „Славейков“. Срещу него са повдигнати две обвинения от Районната прокуратура в Пазарджик във връзка с инцидента от 16 юни 2026 г. на АМ „Тракия“ – за шофиране след употреба на наркотични вещества и хулиганство на пътя.

В социалните мрежи се появи информация, че той ще бъде пратен за 6 месеца в Бургаския затвор, пише местното издание „Флагман“. Към момента обаче няма официална информация, която да потвърди тези данни.

Припомняме, че през последния месец Стоян Колев буквално подлуди не само живущите в блок 53, а и целия състав на Второ РУ-Бургас. Буквално през час бургазлията пускаше сигнали на тел. 112, че получава инфаркт, защото имал „сърцебиене и започва да се задушава„. Дошлите на място служители обаче нито веднъж не установили такива симптоми. Безброй са и сигналите от съседи, които се оплакват от шумните партита, които почти всяка вечер инфлуенсърът организирал. Докато е под домашен арест той посрещал приятели и фенове, а през другото време бил постоянно на лайф с последователите си.