28.09.2026 | 14:38

Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр, защото хвърлил чужд телефон в Дунав

Главната прокуратура разследва политика за инцидент от юни 2024 г. Самият той определя делото като скалъпено

Унгарският парламент гласува за временното отнемане на имунитета на министър-председателя Петер Мадяр. Искането е внесено от Главната прокуратура на страната във връзка с подозрения за кражба на мобилен телефон.

Инцидентът, станал повод за разследването, датира от юни 2024 г. Тогава бъдещият премиер е влязъл в словесен сблъсък с посетител в един от нощните клубове на Будапеща. Според данните, след като мъжът е започнал да снима политика с телефона си, Мадяр е отнел устройството, прибрал го е в джоба си, а по-късно го е изхвърлил във водите на река Дунав.

По време на случката Петер Мадяр е бил евродепутат. Тогава Европейският парламент е отхвърлил искането на правоохранителните органи за снемане на имунитета му. Впоследствие, след като става член на унгарския парламент през май 2026 г., прокуратурата възобновява усилията си и решава да поиска свалянето на защитата му на национално ниво, за да продължи разследването.

Самият министър-председател заяви, че няма против да остане без депутатски имунитет, тъй като се смята за невинен. Той категорично отхвърля обвиненията и определя делото срещу него като скалъпено.